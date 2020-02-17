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    • Magazin
    • 17.02.2020 08:01
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    • 17.02.2020 08:01

    16 Şubat açıklandı mı? Survivor, Güvercin, ÇGHB 2, reyting sıralaması belli mi?

    16 Şubat , günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dün akşam yayınlanan Survivor yarışması ve dizilerin reyting sıralaması merak ediliyor. Kanal D'nin sevilen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile Survivor'ın reytinglerde son durumu araştırılıyor. Peki, açıklandı mı? Survivor, Çok Güzel Hareketler Bunlar, Güvercin reyting sıralaması belli oldu mu?

    16 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?

    16 Şubat açıklandı mı? Pazar günü dizilerinin reyting sıralaması belli oldu mu? Survivor 2020 yarışması ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, TRT 1'de yayınlanan Şampiyon dizisi ve Star TV'de ekranlara gelen Güvercin dizisinin reyting sonuçları konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, nda son durum nedir? İşte detaylar...

    16 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    16 Şubat Pazar gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazar gününün reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

    REYTİNG NEDİR?

    Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.

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