Dünkü reyting sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tv8'de yayınlanan Survivor 2020 ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Seyirciler Survivor'ın reyting sıralamasını merak ediyordu. Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Star TV'de seyirciyle buluşan Güvercin ile TRT 1'de yayınlanan Şampiyon dizilerinin reyting sonuçları da belli oldu. Dünkü reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Survivor, Güvercin, Çok Güzel Hareketler reyting sıralaması nasıl? İşte 16 Şubat reyting sonuçları...
PAZAR GÜNÜNÜN GALİBİ SURVİVOR
Pazar akşamları Tv8'de ekranlara gelen Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışması, ilk bölümüyle tüm kategorilerde birinci oldu.
REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|1
|Survivor
|Tv8
|2
|Savaşçı
|Fox
|3
|Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
|Fox
|4
|Güvercin
|Star
|5
|
Recep İvedik 5
|Tv8
|6
|Savaşçı (Özet)
|Fox
|7
|Show Ana Haber
|Show
|8
|Çok Güzel Hareketler 2
|Kanal D
|9
|Güvercin (Özet)
|Star
|10
|Kibar Feyzo
|Show
REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|1
|Survivor
|Tv8
|2
|Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
|Fox
|3
|Savaşçı
|Fox
|4
|Güvercin
|Star
|5
|Çok Güzel Hareketler 2
|Kanal D
|6
|Recep İvdeik 5
|
Tv8
|7
|Kibar Feyzo
|Show
|8
|Savaşçı (Özet)
|Fox
|9
|Show Ana Haber
|Show
|10
|Şampiyon
|TRT 1
REYTİNG NEDİR?
Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.