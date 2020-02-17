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    • 17.02.2020 12:01
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    • 17.02.2020 12:01

    16 Şubat : Survivor, Güvercin, Çok Güzel Hareketler reyting sıralaması

    16 Şubat açıklandı. İzleyiciler, konusunda son gelişmeleri araştırıyor. Dün akşam yeni szona başlayan Survivor ilk tüm kategorilerde birinci oldu. Öte yandan, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Güvercin dizisinin reyting sonuçları da belli oldu. İşte 17 Şubat Pazar reyting sıralaması...

    16 Şubat reyting sonuçları

    Dünkü , günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tv8'de yayınlanan Survivor 2020 ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Seyirciler Survivor'ın reyting sıralamasını merak ediyordu. Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Star TV'de seyirciyle buluşan Güvercin ile TRT 1'de yayınlanan Şampiyon dizilerinin reyting sonuçları da belli oldu. na haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Survivor, Güvercin, Çok Güzel Hareketler reyting sıralaması nasıl? İşte ...

    PAZAR GÜNÜNÜN GALİBİ SURVİVOR

    Pazar akşamları Tv8'de ekranlara gelen Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışması, ilk bölümüyle tüm kategorilerde birinci oldu.

    REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

    1 Survivor Tv8
    2 Savaşçı Fox
    3 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu Fox
    4 Güvercin Star
    5

    Recep İvedik 5

    		 Tv8
    6 Savaşçı (Özet) Fox
    7 Show Ana Haber Show
    8 Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D
    9 Güvercin (Özet) Star
    10 Kibar Feyzo Show

    REYTİNG SONUÇLARI (AB)

    1 Survivor Tv8
    2 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu Fox
    3 Savaşçı Fox
    4 Güvercin Star
    5 Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D
    6 Recep İvdeik 5

    Tv8
    7 Kibar Feyzo Show
    8 Savaşçı (Özet) Fox
    9 Show Ana Haber Show
    10 Şampiyon TRT 1

    REYTİNG NEDİR?

    Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.

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