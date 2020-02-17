Dünkü reyting sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tv8'de yayınlanan Survivor 2020 ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Seyirciler Survivor'ın reyting sıralamasını merak ediyordu. Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Star TV'de seyirciyle buluşan Güvercin ile TRT 1'de yayınlanan Şampiyon dizilerinin reyting sonuçları da belli oldu. Dünkü reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Survivor, Güvercin, Çok Güzel Hareketler reyting sıralaması nasıl? İşte 16 Şubat reyting sonuçları...

PAZAR GÜNÜNÜN GALİBİ SURVİVOR

Pazar akşamları Tv8'de ekranlara gelen Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışması, ilk bölümüyle tüm kategorilerde birinci oldu.

REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

1 Survivor Tv8 2 Savaşçı Fox 3 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu Fox 4 Güvercin Star 5 Recep İvedik 5 Tv8 6 Savaşçı (Özet) Fox 7 Show Ana Haber Show 8 Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D 9 Güvercin (Özet) Star 10 Kibar Feyzo Show

REYTİNG SONUÇLARI (AB)

1 Survivor Tv8 2 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu Fox 3 Savaşçı Fox 4 Güvercin Star 5 Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D 6 Recep İvdeik 5 Tv8 7 Kibar Feyzo Show 8 Savaşçı (Özet) Fox 9 Show Ana Haber Show 10 Şampiyon TRT 1

REYTİNG NEDİR?

Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.