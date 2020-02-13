Palu ailesinde karar! Müge Anlı son dakika Palu ailesi bilgilerini aktardı! Tuncer Ustael'in ifadesi şoke etti
Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan Palu ailesi davasında bugün 6. duruşma görüldü. Türkiye'nin dehşetle dinlediği Palu ailesi olayında 6 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında karar verildi. Müge Anlı, Palu ailesinde damat Tuncer Ustael'in ifadesini canlı yayında aktardı. palu ailesi davasında Tuncer Ustael'in ifadesi şoke ederken, Emine ise eşi Tuncer'i savunmaya devam etti ve ifadesinde bir değişikliğe gitmedi. İşte Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce işlenen Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal cinayetiyle ilgili Palu ailesi son dakika kararı!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu Ailesi'nden 6 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. İşte Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan ve Türkiye gündemini sarsan Palu ailesinde karar!
"TUNCER USTAEL'E AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 7 YIL HAPİS!"
Son savunmasında cinayetle bir ilgisi olmadığını savunarak, "Ben hepsinden şikayetçiyim. Herkes Allah'ından bulsun, kimseye hakkımı helal etmiyorum" diyen ailenin damadı sanık Tuncer Ustael'i ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, diğer tutuklu 5 aile üyesine ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.
"MERYEM SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN ÖLMÜŞ OLABİLİR"
Mahkemenin son savunmaları aldığı duruşmada tutuklu sanık Tuncer Ustael, Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal'ın kaybolması olayıyla bir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Ben Palu Ailesi'nden davacı ve şikayetçiyim. Herkes Allah'ından bulsun, kimseye hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.
Havva, İsa, Ayşe ve Fatih Palu'nun avukatı ise Meryem Tanhal'ın ölüm nedeninin darp ya da işkence değil gömüldükten sonra yaşadığı solunum yetmezliği olabileceğini iddia ederek, "Meryem'in cesedi üzerinde otopsi yapılamadı, cesedin atıldığı söylenen yerde de herhangi bir coğrafi değişim yaşanmamıştı. Meryem Tanhal'ın ölüm nedeni henüz belirlenemedi, beyanlar hukuki anlamda tespit ve teşhis ifade etmez. Meryem, Tuncer'den şiddet gördüğü sırada ölmeyip, bayılmış olabilir. Bayıldı sanılarak gömüldüğü için solunum yetmezliğinden ölmüş olabilir. Ölüm nedeni Tuncer'in yapmış olduğu eylemlerden değil, toprak altında solunum yetmezliğinden olmuş olabilir. Bu da sanıkların iştirak etmediğini gösterir. Tuncer'in Meryem'i gömme eylemini İsa'ya zorla yaptırdığı düşünüldüğünde, bu durumun suça iştirak olarak değerlendirilmemesi gerekir. Benim müvekkillerimin idaresi cin, büyü ve benzeri şeylerle korkutularak sakatlanmıştır" dedi.