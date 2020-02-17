Müge Anlı'ya çıkıp "Kızıma adını Barış Manço verdi" dedi... 17 Şubat son bölümde Müge Anlı'dan büyük tepki
Müge Anlı canlı yayınına katılan Abdullah Arslanoğlu, 19 yaşındaki kızı Burçak Arslanoğlu'ndan 6 aydır haber alamadığını belirtti. Kızı Burçak'ın, aylardır Enes isimli kişi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia eden baba hakkında Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke etti. "Bir tek Müge Anlı'ya güveniyorum" diyen Abdullah Arslanoğlu'nun sözleri üzerine ATV canlı yayınına arka arkaya telefon bağlantıları geldi. Baba Arslanoğlu hakkında birçok kişi tarafından telefon ve mesaj aldıklarını belirten Müge Anlı, canlı yayında başka bir kızının adını Barış Manço'nun koyduğunu söyleyen Abdullah Bey'e tepki gösterdi. İşte ATV 17 Şubat Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmesi!
17 Şubat Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmesi herkesi şoke etti. 19 yaşındaki Burçak Arslanoğlu, Balıkesir'den 2019 yılının Ağustos ayında kayboldu. Baba Abdullah Arslanoğlu, kızının Enes isimli kişi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia etti ancak gerçek bambaşka çıktı. Canlı yayında Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'nin babaya "Diğer kızının adı neden Natali?" diye soru yöneltmesi üzerine Abdullah Bey'in açıklaması Müge Anlı'yı kızdırdı.
Kayıp Burçak, kaybolmadan önce Balıkesir'de bir otelde animasyon işi yapıyordu. Aynı iş yerinde Enes isimli bir arkadaşı vardı. Burçak'ın en son bu şahısla birlikte çalıştığı otelden ayrıldığı söyleniyor…
HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN!
Kaybın babasının iddiasına göre; Enes isimli şahıs, Burçak'a, cinsel istismarda bulunmuştu. Burçak kaybolduktan sonra Malatya'da olduğu öğrenildi. Ancak 19 yaşındaki genç kadının, emniyete verdiği ifade, kendi isteğiyle orada yaşadığı yönündeydi. Ancak kaybın babası Abdullah Bey, kızının zorla alıkonulduğu için böyle bir ifade verdiğini düşünüyor.