Haberler Galeri Televizyon Müge Anlı'ya çıkıp "Kızıma adını Barış Manço verdi" dedi... 17 Şubat son bölümde Müge Anlı'dan büyük tepki

Müge Anlı'ya çıkıp "Kızıma adını Barış Manço verdi" dedi... 17 Şubat son bölümde Müge Anlı'dan büyük tepki

Müge Anlı canlı yayınına katılan Abdullah Arslanoğlu, 19 yaşındaki kızı Burçak Arslanoğlu'ndan 6 aydır haber alamadığını belirtti. Kızı Burçak'ın, aylardır Enes isimli kişi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia eden baba hakkında Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke etti. "Bir tek Müge Anlı'ya güveniyorum" diyen Abdullah Arslanoğlu'nun sözleri üzerine ATV canlı yayınına arka arkaya telefon bağlantıları geldi. Baba Arslanoğlu hakkında birçok kişi tarafından telefon ve mesaj aldıklarını belirten Müge Anlı, canlı yayında başka bir kızının adını Barış Manço'nun koyduğunu söyleyen Abdullah Bey'e tepki gösterdi. İşte ATV 17 Şubat Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmesi!

17.02.2020 14:08 - Son Güncelleme: 17.02.2020 14:17
Müge Anlı'ya çıkıp Kızıma adını Barış Manço verdi dedi... 17 Şubat son bölümde Müge Anlı'dan büyük tepki

17 Şubat Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmesi herkesi şoke etti. 19 yaşındaki Burçak Arslanoğlu, Balıkesir'den 2019 yılının Ağustos ayında kayboldu. Baba Abdullah Arslanoğlu, kızının Enes isimli kişi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia etti ancak gerçek bambaşka çıktı. Canlı yayında Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'nin babaya "Diğer kızının adı neden Natali?" diye soru yöneltmesi üzerine Abdullah Bey'in açıklaması Müge Anlı'yı kızdırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı'ya çıkıp Kızıma adını Barış Manço verdi dedi... 17 Şubat son bölümde Müge Anlı'dan büyük tepki

Kayıp Burçak, kaybolmadan önce Balıkesir'de bir otelde animasyon işi yapıyordu. Aynı iş yerinde Enes isimli bir arkadaşı vardı. Burçak'ın en son bu şahısla birlikte çalıştığı otelden ayrıldığı söyleniyor…

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN!

Müge Anlı'ya çıkıp Kızıma adını Barış Manço verdi dedi... 17 Şubat son bölümde Müge Anlı'dan büyük tepki

Kaybın babasının iddiasına göre; Enes isimli şahıs, Burçak'a, cinsel istismarda bulunmuştu. Burçak kaybolduktan sonra Malatya'da olduğu öğrenildi. Ancak 19 yaşındaki genç kadının, emniyete verdiği ifade, kendi isteğiyle orada yaşadığı yönündeydi. Ancak kaybın babası Abdullah Bey, kızının zorla alıkonulduğu için böyle bir ifade verdiğini düşünüyor.

Müge Anlı'ya çıkıp Kızıma adını Barış Manço verdi dedi... 17 Şubat son bölümde Müge Anlı'dan büyük tepki

Burçak kaybolduktan bir hafta sonra babası Abdullah Bey'i kızının iş yerindeki bir arkadaşı aradı. Burçak ile Enes'i otelin bahçesinde gördüğünü, Enes'in, Burçak'a: "Benimle gelmezsen babana söylerim" şeklinde konuştuğunu anlattı.

Müge Anlı'ya çıkıp Kızıma adını Barış Manço verdi dedi... 17 Şubat son bölümde Müge Anlı'dan büyük tepki

Kaybın babası Abdullah Bey, kızının çalıştığı otelin müdürü Ceren Hanımla da konuştu. Otel Müdürü de kayıp Burçak'ın, Enes isimli şahısla birlikte otelden ayrıldığını söyledi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Cüneyt Arkın ve oğlundan güldüren Kim Milyoner Olmak İster yorumu! Telefon hakkımı kullanıp babamı aramak istiyorum
Cüneyt Arkın ve oğlundan güldüren Kim Milyoner Olmak İster yorumu! "Telefon hakkımı kullanıp babamı aramak istiyorum"