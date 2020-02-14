Müge Anlı canlı yayınında cinayeti itiraf etmişlerdi... Engin Karakollu ve Fatma Uyanık davasında karar çıktı! Müge Anlı son dakika Enin Karakollu ve Fatma Uyanık bilgilerini 14 Şubat Müge Anlı canlı yayınında açıklıyor! Müge Anlı canlı yayınında Fatma Uyanık davası ve Engin Karakollu davası olmak üzere iki cinayetle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında cinayet itirafları herkesi şoke etmişti. Psikolojik sıkıntıları ve öfke problemi olan 24 yaşındaki Engin Karakollu'nun babası Arif Karakollu, Müge Anlı canlı yayınında oğlunu öldürdüğünü itiraf etmişti.

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 14 ŞUBAT - TIKLA

Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'nda ki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan 31 yaşındaki Fatma Uyanık, bağ evinde kaybolmuştu. Savcı ise olayın cinayet olduğunu belirtmişti. Müge Anlı'da gelen iki cinayet itirafında sıcak gelişmeler yaşanacak!