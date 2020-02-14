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    • 14.02.2020 09:44
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    • 14.02.2020 09:46

    Atv canlı yayın izle 14 Şubat! Oğlunu öldürdüğünü itiraf eden baba şoke etmişti... Engin Karakollu davasında karar

    canlı yayınında son dakika Fatma Uyanık ve Engin Karakollu gelişmesi! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında oğlunu öldürdüğünü itiraf eden baba Arif Bey, anlattıklarıyla milyonları şoke etmiş ve aynı zamanda üzmüştü. Psikolojik sorunları olan oğlu Engin Karakollu'yu göğsünden vurarak öldürdüğünü itiraf eden baba Arif Bey ne ceza aldı? Bir numaralı şüpheli, bağ evinde kaybolan Fatma Uyanık'ın öldüğünü itiraf etmişti... Fatma Uyanık cinayetinde son durum nedir? Hepsi ve daha fazlası 14 Şubat ATV Müge Anlı canlı yayınında!

    Müge Anlı canlı izle!

    canlı yayınında cinayeti itiraf etmişlerdi... Engin Karakollu ve Fatma Uyanık davasında karar çıktı! a Enin Karakollu ve Fatma Uyanık bilgilerini 14 Şubat Müge Anlı canlı yayınında açıklıyor! Müge Anlı canlı yayınında Fatma Uyanık davası ve Engin Karakollu davası olmak üzere iki cinayetle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında cinayet itirafları herkesi şoke etmişti. Psikolojik sıkıntıları ve öfke problemi olan 24 yaşındaki Engin Karakollu'nun babası Arif Karakollu, Müge Anlı canlı yayınında oğlunu öldürdüğünü itiraf etmişti.

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 14 ŞUBAT - TIKLA

    Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'nda ki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan 31 yaşındaki Fatma Uyanık, bağ evinde kaybolmuştu. Savcı ise olayın cinayet olduğunu belirtmişti. Müge Anlı'da gelen iki cinayet itirafında sıcak gelişmeler yaşanacak!

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    Haberler Magazin Müge Anlı Atv canlı yayın izle 14 Şubat! Oğlunu öldürdüğünü itiraf eden baba şoke etmişti... Engin Karakollu davasında karar
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