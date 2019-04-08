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Müge Anlı canlı yayında itiraf! Fatma Uyanık olayının 1 numaralı şüphelisi her şeyi itiraf etti!

Müge Anlı canlı yayında Fatma Uyanık ile ilgili son dakika gelişmesini aktardı. 1 buçuk yıl önce Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'nda ki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan 31 yaşındaki Fatma Uyanık'tan o günden bu yana haber alınamıyordu. Karaman'a yeni atanan savcının Müge Anlı canlı yayınındaki bilgilerle dosyayı yeniden açmasıyla 72 saat süren sorgu sonucunda 1 buçuk yıllık Fatma Uyanık olayı çözüldü. Olaydaki 1 numaralı şüpheli her şeyi itiraf etti. İşte detaylar...

08.04.2019 11:01 - Son Güncelleme: 08.04.2019 11:01
Müge Anlı canlı yayında itiraf! Fatma Uyanık olayının 1 numaralı şüphelisi her şeyi itiraf etti!

Müge Anlı canlı yayınında Fatma Uyanık hakkında beklenen haber geldi. 1 buçuk yıl sonra Karaman Sarıveliler'e yeni atanan savcı, küllenen dosyayı yeniden açtı ve 72 saat süren sorgunun sonucunda Fatma Uyanık olayındaki baş şüpheli her şeyi itiraf etti!

MÜGE ANLI'DAKİ FATMA UYANIK OLAYINDA İTİRAF! TIKLA İZLE

Müge Anlı canlı yayında itiraf! Fatma Uyanık olayının 1 numaralı şüphelisi her şeyi itiraf etti!

4 Ekim 2017 tarihinde annesiyle birlikte yayla evine giden Fatma Uyanık, 2 gün boyunca bahçe işleri yaptıktan sonra ortadan kayboldu. Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'nda ki evinde kaybolan kadından, 6 Ekim gününden sonra bir daha haber alınamadı.

Müge Anlı canlı yayında itiraf! Fatma Uyanık olayının 1 numaralı şüphelisi her şeyi itiraf etti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşulanlardan yola çıkarak savcılık düğmeye bastı ve 4 kişiyi gözaltına aldı. Peki, Fatma Uyanık'a ne oldu?

Müge Anlı canlı yayında itiraf! Fatma Uyanık olayının 1 numaralı şüphelisi her şeyi itiraf etti!

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ!

Fatma Uyanık soruşturmasının 1 numaralı şüphelisi olayla ilgisini kabul etti, detayları anlattı. Saatler süren yargılama maratonunun ardından bu itiraf geldi. 1 buçuk yıl sonra herkesin işaret ettiği ancak hiç kimsenin 'evet o' diyemediği kişi her şeyi bir bir itiraf etti!

Müge Anlı canlı yayında itiraf! Fatma Uyanık olayının 1 numaralı şüphelisi her şeyi itiraf etti!

1 BUÇUK YILLIK OLAY 72 SAAT SONUNDA ÇÖZÜLDÜ!

72 saat süren sorgu sonucunda 1 buçuk yıllık olay çözüldü. Karaman Sarıveliler'e 1 buçuk yıl sonra yeni atanan savcı, küllenen dosyayı yeniden açtı cuma gününden bu yana zanlılar sorgulanıyordu. Tam 72 saatin sonunda itiraf geldi.

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