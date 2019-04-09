Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı! Engin Karakollu'nun babası: Oğlum bana cinsel tacizde bulunacaktı...

Oğlundan korktuğu için eve dönmek istemediğini söyleyen yaşlı kadın, eşinin "oğlan artık gelmeyecek gitti o" diyerek kendisini sürekli eve çağırdığını da söyledi. Sonrasında eve geri dönen Şaziment Hanım oğlunun akıbetini merak etmeye başladı. Oğluyla birlikte yaşayan eşine sorular sonra Şaziment Hanım, eşinin çelişkili cevapları karşısında şüphelendiğini belirtti. Ancak Şaziment Hanım eve gelmeden önce bir gece bahçede çok büyük bir ateş yakıldığını Müge Anlı canlı yayınında anlattı. Şaziment Hanım ve kızı, Engin'i babasının öldürdüğünü sonra da bu ateşte yaktığını düşünüyordu ki, 9 Nisan Müge Anlı canlı yayında baba Arif Bey'den itiraf geldi.