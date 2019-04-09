Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı! Engin Karakollu'nun babası: Oğlum bana cinsel tacizde bulunacaktı...
Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı! Psikolojik sıkıntıları ve öfke problemi olan Engin Karakollu'nun babası Arif Karakollu, canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Annesi, kardeşi ve babasını döven,15 aydır kayıp olan Engin Karakollu'yu babası neden öldürdü? 9 Nisan Müge Anlı canlı yayınında gelen cinayet itirafı ile stüdyo karıştı! Baba Arif Karakollu, Müge Anlı canlı yayınında tüm detayları anlattı. İşte 9 Nisan Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA CİNAYET İTİRAFI!
Müge Anlı canlı yayınında 34 yaşındaki Engin Karakollu'nun babası Arif Karakollu, 15 ay önce oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Karakollu ailesi, oğulları Engin Karakollu'nun 15 aydır kayıp olduğunu ve en son babası Arif Karakollu ile birlikte görüldüğünü anlattı. Baba Karakollu, 9 Nisan Müge Anlı canlı yayınında cinayeti itiraf etti!
1 Ocak 2018'den bu yana kayıp olan Engin Karakollu, elektrik tesisatçısıydı. Sürekli onu evlendirmedikleri için annesine ve babasına yakınan Engin Karakollu, iddiaya göre evdeki herkese şiddet uyguluyordu. Nevşehir'de kayıplara karışan Engin Karakollu, annesine şiddet uygulandıktan sonra evdekiler Göreme'ye göç etti. Sonrasında tekrar yanlarına gelen Engin Karakollu ve babası şiddete meyilleri yüzünden yalnız kaldı ve Şaziment Hanım evden gitti.
Oğlundan korktuğu için eve dönmek istemediğini söyleyen yaşlı kadın, eşinin "oğlan artık gelmeyecek gitti o" diyerek kendisini sürekli eve çağırdığını da söyledi. Sonrasında eve geri dönen Şaziment Hanım oğlunun akıbetini merak etmeye başladı. Oğluyla birlikte yaşayan eşine sorular sonra Şaziment Hanım, eşinin çelişkili cevapları karşısında şüphelendiğini belirtti. Ancak Şaziment Hanım eve gelmeden önce bir gece bahçede çok büyük bir ateş yakıldığını Müge Anlı canlı yayınında anlattı. Şaziment Hanım ve kızı, Engin'i babasının öldürdüğünü sonra da bu ateşte yaktığını düşünüyordu ki, 9 Nisan Müge Anlı canlı yayında baba Arif Bey'den itiraf geldi.
"PİŞMANIM AMA MECBUR KALDIM"
"Her gün gelip beni tehdit ediyordu. Bana cinsel tacizde bulunacaktı. Kendimi korumak için tüfeğim yatağımın altında yatıyordum. Onu döşünden tek kurşunla vurdum. Hemen öldü. Sonra onu mandıranın kenarına gömdüm. Toprağı 1 metre falan kazdım. Üzerini de samanlarla örttüm. Ben bunlardan önce size başvurup anlatacaktım ama onlar benden önce davrandı. Huzurlu uyuyamıyorum. Pişmanım ama mecbur kaldım."