Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Tv8'de ekranlara gelen Survivor yarışmasının yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni sezon Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak. Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş, Ersin Korkut gibi isimlerin yer aldığı Survivor yarışmasının hangi gün başlayacağı araştırılıyor. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor yarışmacıları kimler? Survivor kadrosunda kimler var? İşte Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmacı kadrosu...

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler 16 Şubat 2020 Pazar günü seyircisiyle buluşacak.

Survivor 2020'nin fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Survivor 2020'nin kadrosunda hangi isimlerin olacağı heyecanla araştırılıyor. Merakla beklenen isimler belli oldu. Bu sene Survivor'da yarışacak isimler şu şekilde:

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU KİMLER VAR?

ÜNLÜLER

Barış Murat Yağcı,

Mert Öcal,

Şaziye İvegin Üner,

Uğur Pektaş,

Sercan Yıldırım,

Derya Can Göçen,

Parviz Abdullayev,

Aycan Yanaç,

Elif Yıldırım Gören,

Tuğba Melis Türk,

Ersin Korkut.

GÖNÜLLÜLER

Yasin Obuz,

Cemal Can Canseven,

Ceyhun Uzun,

Evrim Keklik,

Fatma Günaydın,

Makbule Günaydın,

Meryem Kasap,

Nisa Bölükbaşı,

Sadık Ardahan Uzkanbaş,

Tayfun Erdoğan,

Burak Yurdugör.