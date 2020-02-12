Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün saat 10.00'da Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, canlı yayında son dakika gelişmesini açıkladı. Edinilen son dakika bilgisine göre; programa Samsun'dan katılan Asiye Merthan isimli anne, 14 yaşındaki kızı Merve Korucu'nun bir kadın tarafından kaçırıldığını iddia etti. Merve Korucu'dan 18 gündür haber alamayan anne canlı yayında bütün öfkesini kızını kaçırdığını iddia ettiği kadının Emre isimli kardeşinden çıkardı. Kızından haber alamadığı ve kızını bulabilecek tek kişinin de Emre olduğunu söyleyen anne çileden çıktı. Emre ise kızının yerini bilmediği, kendisinin de Merve'yi aramak için programa geldiğini ifade etti. Merve Korucu'yu kaçırdığı iddia edilen Mahire Hanım'ın kardeşi Emre Uzun aynı zamanda kendi kardeşini de aramak için programa geldi. Mahire Taslı isimli kadın Emre'nin üvey kardeşi iken aynı zamanda genç kızın annesi bu kadın ile birlikte önceden ev arkadaşı olacak şekilde yaşamış. Simit fırınında çalıştığını ve kendisine Mahir diye hitap edilmesini isteyen Mahire Hanım'ın yalan söylediğini iddia eden Asiye Merthan kızının bulunmasını istiyordu.

Müge Anlı, 12 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında genç kızın bulunduğunu ve iki kişinin ise gözaltına alındığını ifade etti. 48 yaşındaki bir kişinin evinde bulunan 14 yaşındaki Merve Korucu pedagog ve polis eşliğinde ifade verecek.

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MÜGE ANLI'DAKİ MERVE KORUCU OLAYI NEDİR?

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından Müge Anlı'da bugün Merve Korucu isimli genç kız arandı. Annesi Asiye Merthan kızının bulunması için programa başvururken kızını kaçıran kişinin de Mahire Taslı isimli 35 yaşındaki kadın olduğunu iddia etti. Kadının üvey kardeşinin de canlı yayına katılması ile anne canlı yayında öfke kustu. Kızının bulunmasını isteyen anne, Mahire Taslı'nın kadın olduğunu ancak erkek gibi giyinip davrandığını belirtti. Bir zamanlar aynı eve çıkıp ev arkadaşı bile olan Mahire Taslı ile Asiye Merthan arasında neler oldu? Mahire Hanım'ın kardeşi Emre Uzun canlı yayında Merve Korucu'nun nerede olduğunu bilmediğini ancak belli bölgelere bakılması gerektiğini söyledi.Asiye Hanım canlı yayında Mahire Hanım'a seslendi ve kızını getirmesini istedi. Aynı zamanda kızına da seslenen anne canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Mahire Hanım'ın aklına uyup hareket ettiğini söyleyen anne kızının bulunması için bekliyor.

Müge Anlı'ya gelen mesajlar doğrultusunda; Mahire Hanım geçen sene de Ayten isimli bir kadını kaçırdığını ve zorla yanında tuttuğuna dair mesajları canlı yayında okudu. Kardeşi Emre Uzun ise Mahire'nin Atakum'da önceden bir kadınla yaşadığını sözlerine ekledi.