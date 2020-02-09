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Müge Anlı yaşıyla herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın kaç yaşında çıktı

Müge Anlı hafta içi her gün Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. İzleyici Müge Anlı'yı yalnızca kariyeri ile değil, karakteriyle de beğeniyor. Özel hayatıyla gündeme gelmekten hoşlanmayan tecrübeli sunucu Müge Anlı, her ne kadar objektiflerden uzak yaşasa da, hayranları Müge Anlı'nın özel hayatını merak ediyor. Lidya Akdağ adında genç bir kızı olan Müge Anlı'nın yaşı ise en çok merak edilen konular arasında. Memleketinden, boyuna hatta burcuna kadar araştırılan Müge Anlı bakın kaç yaşındaymış ve kızını kaç yaşındayken dünyaya getirmiş...

09.02.2020 12:41 - Son Güncelleme: 09.02.2020 12:41
Müge Anlı yaşıyla herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın kaç yaşında çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Ser programının tecrübeli sunucusu Müge Anlı, yaşıyla herkesi şaşırttı. Atv ekranlarında hafta içi her gün faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran, Türkiye'nin en güvenilir kadını ünvanına sahip olan ekranların sevilen yüzü Müge Anlı bakın kaç yaşındaymış ve kızını kaç yaşında dünyaya getirmiş...

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Müge Anlı yaşıyla herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın kaç yaşında çıktı

Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı'nın sosyal yaşantısı merak konusu olmaya devam ediyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dobra sunucusu Müge Anlı hakkında en çok merak edilen konu Müge Anlı'nın ve kızı Lidya Müge Akdağ'ın yaşı oldu.

Müge Anlı yaşıyla herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın kaç yaşında çıktı

Müge Anlı kaç yaşında? Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Peki Müge Anlı kaç yaşında evlendi? Şu an kaç yaşında? Kızı Lidya Akdağ'ı kaç yaşında dünyaya getirdi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Müge Anlı yaşıyla herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın kaç yaşında çıktı

Müge Anlı kızı Lidya'yı 29 yaşındayken dünyaya getirdi. Şimdilerde annesinin boyunu geçen Lidya ise 16 yaşında..

Müge Anlı yaşıyla herkesi şaşırttı! Müge Anlı bakın kaç yaşında çıktı

1993 yılında evlenen Müge Anlı tam 20 yaşındayken dünyaevine girdi.

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