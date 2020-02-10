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Müge Anlı son dakika haberini verdi! Nihat Hatipoğlu'nun da uyardığı dolandırıcı İhsan Çapar tutuklandı! İşte o anlar

Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan dolandırıcılık çetesi çökertildi! Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, bir çeteyi daha çökertti. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortaya çıkan din istismarıyla insanları dolandıran şarlatanlar, edinilen son dakika bilgisine göre gözaltına alındı. İhsan Çapar ve sahte şeyh Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşları evlilik vaadi, din istismarı, define, sahte altın gibi akılalmaz yöntemlerle dolandırdı. Son olarak elde edilen bilgilere göre 7.5 milyon TL'lik vurgun yapan şarlatan İhsan Çapar tutuklandı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da programında bu şarlatanlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştı. Sahte şeyh ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte 10 Şubat Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!

10.02.2020 12:19 - Son Güncelleme: 10.02.2020 12:54
Müge Anlı son dakika haberini verdi! Nihat Hatipoğlu'nun da uyardığı dolandırıcı İhsan Çapar tutuklandı! İşte o anlar

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi altın bulacağını sanarak dolandırılan mağdurların yüzünü güldürdü. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortaya çıkan din istismarıyla insanları dolandıran şarlatanlar, edinilen son dakika bilgisine göre gözaltına alındı. İhsan Çapar ve sahte şeyh Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşları evlilik vaadi, din istismarı, define, sahte altın gibi akılalmaz yöntemlerle dolandırdı. Müge Anlı, dolandırıcıların tutuklandığı son dakika bilgisini 10 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aktardı.

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Müge Anlı son dakika haberini verdi! Nihat Hatipoğlu'nun da uyardığı dolandırıcı İhsan Çapar tutuklandı! İşte o anlar

Şanlıurfa ve Mardin civarlarında insanları altın vaadiyle kandıran çete Müge Anlı tarafından ortaya çıkartıldı. Kimilerinden 1 milyon TL'ye yakın para alan çete, kimilerinin hem parasını aldı hem de 300 kilogram altın için 600 rekat namaz kıldırdı.

Müge Anlı son dakika haberini verdi! Nihat Hatipoğlu'nun da uyardığı dolandırıcı İhsan Çapar tutuklandı! İşte o anlar

Tüm bu iddiaların ve gelen onlarca şikayetin üzerine emniyet ekipleri de Müge Anlı canlı yayınını ihbar kabul etti ve operasyon başlattı. Müge Anlı canlı yayınındaki son dakika gelişmeleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Müge Anlı son dakika haberini verdi! Nihat Hatipoğlu'nun da uyardığı dolandırıcı İhsan Çapar tutuklandı! İşte o anlar

Müge Anlı cuma günü Türkiye'nin gündemine oturan dolandırıcılık olayında Suriyeli sahte şeyh Ahmad El-u Beyt ve İhsan Çapar'ın gözaltına alındığını açıklamıştı.

Müge Anlı son dakika haberini verdi! Nihat Hatipoğlu'nun da uyardığı dolandırıcı İhsan Çapar tutuklandı! İşte o anlar

DOLANDIRICI İHSAN ÇAPAR TUTUKLANDI

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesini duyurdu; İhsan Çapar nitelikli dolandırıcılıktan tutuklandı.Çıkar karar sonrası Çapar cezaevine gönderildi.

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