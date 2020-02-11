Müge Anlı canlı yayınında 'pes' dedirten olay: "Kocanı bana bedava versen tuvaletime fırça diye almam" demişti...
Müge Anlı canlı yayınına çıkan Aysel Durgut, aylardır haber alamadığı eşi Hikmet Durgut'un, Sevil isimli arkadaşı tarafından zorla alıkonulduğunu iddia etti. Müge Anlı'dan yardım isteyen 3 çocuk annesi Aysel Hanım, 11 Şubat Müge Anlı canlı yayınında eşi ve eşini evinde zorla tuttuğunu iddia ettiği Sevil Hanım'ın röportajını izlerken şoke oldu. Aysel Hanım, Sevil Hanım'ın kendisine attığı mesajlardaki "Kocanı bana bedava versen tuvaletime fırça diye almam" sözleriyle gündeme damga vurdu. Müge Anlı'nın ulaştığı 3 çocuk babası Hikmet Durgut ve Sevil Hanım hakkında ortaya çıkan gerçek, programdaki avukat Rahmi Özkan'ı çileden çıkardı. İşte eşinin zorla tutulduğunu iddia eden Aysel Durgut'un Müge Anlı canlı yayınında eşiyle karşı karşıya geldiği o anlar...
Atv Müge Anlı canlı yayınında herkesi şoke eden olay! Müge Anlı ile Tatlı Sert'e Sakarya'dan katılan Aysel Durgut, aylardır haber alamadığı eşi Hikmet Durgut'un, Sevil isimli arkadaşı tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ediyordu. 52 yaşındaki 3 çocuk babası Hikmet Durgut, Sakarya Karasu'dan, 20 Aralık 2019 tarihinde kayboldu. 11 Şubat Müge Anlı canlı yayınında 3 çocuk babası Hikmet Bey ile Sevil Hanım'ın sözleri herkesi şaşırttı. İşte Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri...
Kayıp Hikmet Durgut'un konuştuğu arkadaşı aslında Avusturya'da yaşıyordu… Hikmet Bey ile yüz yüze görüşmek için Sakarya Karasu'ya taşındı. Hikmet Bey, eşine olan tavırlarını değiştirmesinin yanı sıra hem kendisini hem de eşini etkileyecek radikal kararlar da aldı. Bunlardan ilki oturdukları evi, Sevil isimli arkadaşının üzerine yapmak oldu. Ardından eşinin banka hesabındaki paraları aldığı da iddiaların arasında yer alıyor.
HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN!
Aysel Durgut, eşinin Sevil isimli kadın tarafından kandırılarak alıkonulduğunu söylerken, kayıp eşinin sosyal medya sayfasına az da olsa girdiğini gördüğünü belirtmişti. Ancak aylardır eşiyle hiçbir şekilde iletişim kuramadığını da sözlerine ekleyen Aysel Hanım, 11 Şubat Müge Anlı canlı yayınında eşiyle karşı karşıya geldi.
Müge Anlı ve ekibi Aysel Hanım'ın eşi Hikmet Bey ve Sevil Hanım'a ulaştı. Yapılan röportajda Sevil Hanım ile Hikmet Bey'in sarmaş dolaş gülerek verdiği pozlar, Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'ı çileden çıkardı. Özkan," 3 kız çocuğun var, bu şekilde davranacağına, sözlerimi yanlış anlamayın lütfen ama, keşke biraz utansan" dedi.