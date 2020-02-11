Müge Anlı canlı yayınında 'pes' dedirten olay: "Kocanı bana bedava versen tuvaletime fırça diye almam" demişti...

Kayıp Hikmet Durgut'un konuştuğu arkadaşı aslında Avusturya'da yaşıyordu… Hikmet Bey ile yüz yüze görüşmek için Sakarya Karasu'ya taşındı. Hikmet Bey, eşine olan tavırlarını değiştirmesinin yanı sıra hem kendisini hem de eşini etkileyecek radikal kararlar da aldı. Bunlardan ilki oturdukları evi, Sevil isimli arkadaşının üzerine yapmak oldu. Ardından eşinin banka hesabındaki paraları aldığı da iddiaların arasında yer alıyor.

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