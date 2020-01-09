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Müge Anlı nereli? İşte herkesin merak ettiği ve cevabını öğrenince şaşırdığı Müge Anlı'nın memleketi

Atv ekranlarında hafta içi ehr gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, dobra kişiliği ile milyonların gönlünde taht kurmaya devame diyor. Canlı yayında işlediği konularla sık sık gündeme gelen, sosyal medya kullanıcılarının da yakından takip ettiği Müge Anlı'nın memleketi merak konusu oldu. Müge Anlı aslen nereli sizce? İşte herkesin şaşırdığı Müge Anlı nereli? sorusunun cevabı...

09.01.2020 10:35 - Son Güncelleme: 09.01.2020 10:35
Müge Anlı nereli? İşte herkesin merak ettiği ve cevabını öğrenince şaşırdığı Müge Anlı'nın memleketi

Müge Anlı aslen nereli? Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı özel hayatıyla gündeme gelmeyi sevmeyen ünlüler arasında. İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği Müge Anlı nereli sorusunun cevabı...

Müge Anlı nereli? İşte herkesin merak ettiği ve cevabını öğrenince şaşırdığı Müge Anlı'nın memleketi

MÜGE ANLI KİMDİR?

Babası İhsan Anlı olan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Peki Müge Anlı nereli?

Müge Anlı nereli? İşte herkesin merak ettiği ve cevabını öğrenince şaşırdığı Müge Anlı'nın memleketi

Tamer Karadağlı - Kars

Müge Anlı nereli? İşte herkesin merak ettiği ve cevabını öğrenince şaşırdığı Müge Anlı'nın memleketi

Asena Atalay - İzmir

Müge Anlı nereli? İşte herkesin merak ettiği ve cevabını öğrenince şaşırdığı Müge Anlı'nın memleketi

Hande Erçel - Balıkesir

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