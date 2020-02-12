Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Görüntülerin yayınlanmasının ardından çok sayıda açıklama yapılmıştı. Aslı Bekiroğlu sansürsüz ifşa görüntüleri sonrasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda sosyal medya platformlarında çektiği videolarla adını duyuran ve daha sonrasında Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu yaşadığı zor günlerden sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur.

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