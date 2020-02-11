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    • 11.02.2020 23:49
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    • 12.02.2020 00:04

    Zorlu savaş kapıda! . bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çakırbeyliler iki ateş arasında kalıyor

    Her hafta salı günü ATV ekranlarında milyonları izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta yaşanan olaylar izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Son bölümde tüm bu yaşananlardan sonra hali hazırda oğlunun ölümünden Çakırbeylileri sorumlu tutan Bahar'ın, ailesinden birinin daha kaybıyla içinde büyüyen intikam ateşi, düşmanlarını yakmaya yetecek hale geliyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte son bölümde yaşananlar

    EDHO 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu haftalık ortalık iyice karışmaya başladı. 156. bölümde girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır, ailesini korumak için büyük çaba sarf etti. Zorlu savaşın kapıda olduğun bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır.

    HIZIR KAYIP İSTEMİYOR

    Paraların el değiştirmesinin yeteri kadar sorun çıkaracağı ortamda, gözü kara Bicoların harekete geçmesini sağlayacak herhangi bir kaybın yaşanmaması gerekmektedir; fakat işler planlandığı gibi gitmez.

    BÜYÜK BASKIN!

    Hızır'ın, baskını gerçekleştirecek olan ekibi, bu konuda uyarmasına rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıkacaktır.

    HIZIR AİLESİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

    Böylece girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır'ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir.

    BAHAR'IN İNTİKAM ATEŞİ

    Tüm bu yaşananlardan sonra hali hazırda oğlunun ölümünden Çakırbeylileri sorumlu tutan Bahar'ın, ailesinden birinin daha kaybıyla içinde büyüyen intikam ateşi, düşmanlarını yakmaya yetecek hale gelmiştir.

    BİCOLARIN TEK HEDEFİ: HIZIR ÇAKIRBEYLİ!

    Hem paralarını hem de bir aile ferdini kaybeden Bicoların hedefinde ise sadece Hızır olmayacaktır. Düşman bellediği Boran'ın usul usul kalbini fetheden Demet için de intikam almak için en doğru zamandır.

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