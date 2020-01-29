Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi kan donduracak! Anne İrfan Hanım gerçekleri saklıyor mu? Pınar Kaynak'ın katili kim? Müge Anlı'nın günlerdir didik didik araştırdığı Trabzon cinayetinde sıcak gelişmeler yaşanıyor! 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti.. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Pınar'ın arkadaşları ve sürpriz görgü tanıklarının anlattıkları herkesi şoke etmişti. Müge Anlı, 29 Ocak Atv canlı yayınında Pınar Kaynak cinayetine ilişkin çarpıcı ayrıntıları aktarıyor!

MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN İZLE 29 OCAK - TIKLA

Elif Kaynak'ın arkadaşları Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanarak Pınar'ın, annesinin sevgilisi tarafından 13 yaşındayken tecavüze uğradığını belirtti. Stüdyoda bulunan baba Mehmet Kaynak canlı yayında duydukları karşısında şoke oldu!

"ARABAYA ZORLA BİNDİRİRLERKEN GÖRDÜM"

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan bir erkek izleyici "O gece bir kızı Maçka yolu üzerinde bir arabaya zorla bindirirlerken gördüm. Ama ben aile hesaplaşmasıdır diye karışmadım." dedi. İsmini vermek istemeyen izleyici ile şüphelilerin ifadelerinin benzer olması dikkat çekti.

Bu telefon bağlantısının ardından Müge Anlı canlı yayınına Pınar'ın arkadaşı Çağla Hanım bağlandı. Anlattıkları ise stüdyoda gergin anlara neden oldu.

Çağla Hanım, "Pınar bana annesinin Tuncay isimli arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini ve erkeklere bu sebepten nefret duyduğunu söylemişti." dedi. Çağla Hanım'ın bu sözleri üzerine Pınar'ın babası ve amcası ile anne İrfan Hanım arasında gerginlik yaşandı.