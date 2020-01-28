Müge Anlı Pınar Kaynak cinayeti son durum! Annesinin arkadaşı tecavüz etti, cinayeti ise...
Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında katili aranan Pınar Kaynak cinayetinde son durum nedir? 28 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Trabzon'da işlenen Pınar Kaynak cinayetinin 10. duruşmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Anne ve babanın da bulunduğu Müge Anlı canlı yayınına bağlanan bir izleyicinin anlattıkları şoke etti. Önceki gün canlı yayında bahsi geçen aracı kendisinin de gördüğünü belirten izleyici, Maçka yolundaki dehşet anlarını anlattı. Diğer yandan defalarca tecavüze uğrayan ve boğazı kesilerek katledilen 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın arkadaşı Çağla Hanım canlı yayına telefonla bağlanarak genç kadının kendisine, "Annemin iş yerinde arkadaşı Tuncay bana tecavüz etti." sözlerini aktardı. Tüm Türkiye'nin şoke olduğu Pınar Kaynak cinayetinin katili kim? İşte 28 Ocak Salı günü son dakika Müge Anlı'da Pınar Kaynak gelişmesi!
Müge Anlı'daki Pınar Kaynak cinayetinde son durum nedir? Atv ekranlarında tecrübeli sunucu Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Pınar Kaynak gelişmesi kan dondurdu! Canlı yayına telefonla bağlanan bir izleyici, genç kadını Maça yolu üzerinde bir aracın içerisinde gördüğünü ve zorla tutulduğunu ifade etti. Ardından canlı yayına bağlanan Pınar'ın arkadaşı Çağla Hanım'ın anlattıklarıyla stüdyo karıştı! İşte Müge Anlı'yı çileden çıkaran Pınar Kaynak cinayetinde son durum!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında aranan Pınar'ın katili için Trabzon'da duruşma başladı. Bir gözü Trabzon'da olan Müge Anlı, gelişmeleri öğrenirken stüdyoda bulunan Pınar'ın amcası ve annesi arasında gerginlik yaşandı! Trabzon'da vahşice katledilen Pınar Kaynak'ın katili kim?
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"ARABAYA ZORLA BİNDİRİRLERKEN GÖRDÜM"
Müge Anlı canlı yayınına bağlanan bir erkek izleyici "O gece bir kızı Maçka yolu üzerinde bir arabaya zorla bindirirlerken gördüm. Ama ben aile hesaplaşmasıdır diye karışmadım." dedi. İsmini vermek istemeyen izleyici ile şüphelilerin ifadelerinin benzer olması dikkat çekti.