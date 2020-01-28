Müge Anlı Pınar Kaynak cinayeti son durum! Annesinin arkadaşı tecavüz etti, cinayeti ise...

"ARABAYA ZORLA BİNDİRİRLERKEN GÖRDÜM"

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan bir erkek izleyici "O gece bir kızı Maçka yolu üzerinde bir arabaya zorla bindirirlerken gördüm. Ama ben aile hesaplaşmasıdır diye karışmadım." dedi. İsmini vermek istemeyen izleyici ile şüphelilerin ifadelerinin benzer olması dikkat çekti.