Müge Anlı'daki Asım Bayram cinayetinde kan donduran sözler 'Bedavaya öldürdük!'
Müge Anlı canlı yayınlarında aydınlatılan 82 yaşındaki Asım Bayram cinayeti ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Asım Bayram'ın katil zanlılarından Murat Güneş'in daha önce cinayetten ceza aldığı ve FETÖ bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu şaşırtan gelişmenin ardından Asım Bayram'ın katillerinin cinayeti işledikten sonraki söyledikleri ortaya çıktı. İşte Asım Bayram cinayetinin ayrıntıları.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklığa kavuşan Asım Bayram cinayeti ile ilgili korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 82 yaşındaki Asım Bayram'ın katil zanlılarından Murat Güneş'in FETÖ bağlantısı olduğu bilgisi çok şaşırtmıştı. Şimdide zanlıların, Bayram'ın cebinden 120 lira çıkınca "Adamı bedavaya öldürdük" dediği ortaya çıktı.
Polis, çok sayıda gayrimenkul sahibi olan Bayram'ın kaybolduğu gün yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmaya gittiğini belirledi. Polis, güvenlik kameralarını incelediğinde üzerine 600 bin lira olan ve otomobiliyle yola çıkan Asım Bayram'ın Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda görüldüğünü tespit etti.
TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ HALDE BULUNDU
Müge Anlı'ya da yapılan ihbar üzerine bölgede yapılan aramalarda Bayram'ın cesedi, toprağa gömülmüş halde bulundu. Bayram'ın, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, cesedinin 8 parçaya ayrılıp, derin dondurucuda saklandıktan sonra toprağa gömüldüğü belirlendi. Polis cinayet şüphelisi olarak Murat Güneş, Medeni Öztaş ve Mevlüt Sağlam'ı gözaltına aldı.