Müge Anlı'daki Asım Bayram cinayetinde kan donduran sözler 'Bedavaya öldürdük!'

Polis, çok sayıda gayrimenkul sahibi olan Bayram'ın kaybolduğu gün yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmaya gittiğini belirledi. Polis, güvenlik kameralarını incelediğinde üzerine 600 bin lira olan ve otomobiliyle yola çıkan Asım Bayram'ın Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda görüldüğünü tespit etti.