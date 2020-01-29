Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından merak ediliyor. Heyecan dolu bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Hekimoğlu dizisinin gelecek hafta ekranlara gelecek yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Hekimoğlu ve ekibi menenjit geçiren evsiz kadının peşine düşüyor. Hastaneden kaçan menenjit hastasını bulmak için Hekimoğlu ve ekibi harekete geçiyor. Peki, Hekimoğlu 6. yeni bölümde neler olacak? İşte Hekimoğlu 6. bölüm fragmanı...

HEKİMOĞLU 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu ve Dr. İpek arasındaki tatlı sert atışma hız kesmeden devam eder. Bu durum Orhan'ı oldukça neşelendirir zira Ateş ile eğlenebileceği bir konu vardır. Hastaneye evsiz bir kadın hasta getirilir. Hasta ağır ataklar geçirmektedir. Hatta bu ataklar sırasında Memoli'nin de elini ısırır. Hekimoğlu ise durumdan işkillenmektedir.

İşte Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı;

Mehmet Ali bu vakaya bakmak istememektedir. Hekimoğlu durumu sorgular. Hastanede bunlar yaşanırken hasta kayıplara karışır. Ancak herkes endişeye kapılır. Kadında bulunan bakteriyel menenjit bulaşıcı bir hastalık olduğu için kimseye bulaştırmadan kadını yakalamaları gerekmektedir. Mehmet Ali ve Orhan aramaya çıkar. Bu sırada Hekimoğlu vakayı çözmeye çalışır...

HEKİMOĞLU 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ünlü müzisyen Cihan Yenerler ALS tanısıyla Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırılır. Cihan Yenerler, hastalığı ilerleyince yeniden klarnet çalamayacağını anlayıp tüm umudunu yitirir. Hekimoğlu ise ALS teşhisinin doğruluğundan şüphe eder. Ne var ki İpek, vaka ile Mehmet Ali'nin ilgilenmesini ister. Son kararları Mehmet Ali'nin verecek olması ve Hekimoğlu'nun bu durum karşısındaki tepkisi diğerleri için yeni olduğu kadar eğlenceli bir durumdur.

Öte yandan İpek, klinikte hasta bakmayı Hekimoğlu için bir oyun haline getirmeye çalışır.

İpek planında başarılı olabilecek midir? Mehmet Ali, Hekimoğlu'nun kararlarını uygulamaya devam edecek midir? En önemlisi Cihan Yenerler yeniden klarnet çalabilecek midir?