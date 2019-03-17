Müge Anlı'daki Murat Güneş'in kendisini kiralık katil olarak tuttuğu ünlü isim kim?
Müge Anlı'da ortaya çıkan Asım Bayram cinayetinin katil zanlısı Murat Güneş'in, emniyet güçlerine verdiği ifadeyle Türkiye sarsıldı. 82 yaşındaki Asım Bayram'ı vahşice katleden Murat Güneş, 14 yıl önce işlediği cinayet hakkında emniyet güçlerine çarpıcı iddiada bulundu. Murat Güneş, ünlü bir ismin kendisini 12 milyon dolara kiralık katil olarak görevlendirdiğini, o zamanın savcısına durumu anlattığını ancak savcının konuyu hasıraltı ettiğini öne sürdü. Müge Anlı, olayda bahsi geçen savcının FETÖ soruşturmasından içeri alındığını belirtti. Günlerdir o ünlü ismin kim olduğu merak ediliyor. Murat Güneş'i kiralık katil olarak tutan ünlü isimle ilgili sosyal medyada günlerdir Gülben Ergen'in adı konuşuluyor. Merak edilen bir diğer konu ise konuyu hasıraltı eden ve FETÖ'den tutuklu savcının kim olduğu.
Müge Anlı canlı yayında ortaya çıkan Asım Bayram cinayetiyle ilgili son gelişmeleri aktarırken, katil zanlısı Murat Güneş'in emniyet güçlerine verdiği ifadeyi de paylaştı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri büyük bir titizlikle araştıran Müge Anlı'da bu kez Türkiye'yi sarsan bir iddia ortaya atıldı.
MÜGE ANLI'DAKİ KATİL TUTAN ÜNLÜ İSİM GÜLBEN ERGEN Mİ? TIKLA İZLE
Antalya Kepez'in varsak bölgesindeki piknik alanında 8 parçaya ayrılmış bir çekilde cesedi bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram cinayetinin katil zanlıları Medeni Öztaş ve Murat Güneş, kıskıvrak yakalandı. Katil zanlıları cinayeti itiraf ederken, Murat Güneş, 14 yıl önce işlediği cinayet hakkında emniyet güçlerine bilgi verdi.
Müge Anlı 15 Mart Cuma günü canlı yayında Murat Güneş'in ifadesini şöyle paylaştı:
"Gözaltındaki sorgulama sırasında Emniyet yetkilileri çok önemli bir bilgiye daha ulaştı. Şimdi bu bilginin içeriğini emniyetten almadım, çünkü bize de daha önce anlatmıştı.
Zanlı Murat daha önce de bir cinayetten cezaevinde yatmıştı. Hatta bizimle yaptığı röportajda 'Ben cinayet işledim hapisten çıktım ama artık bir oğlum var bir daha cezaevine girmek istemiyorum, suça bulaşmadım' demişti. Murat'a emniyet yetkilileri daha önce işlediği cinayet ile ilgili de birtakım sorular soruyorlar. Murat o cinayeti de anlatıyor ve diyor ki, 'Ben o cinayetin kiralık katiliydim. Bir azmettiricim vardı. Üstelik o cinayetin ardında tam 12 milyon yatıyor. Azmettiricim ise Türkiye'nin çok yakından tanıdığı çok ünlü biri."
SAVCI FETÖ SORUŞTURMASINDAN TUTUKLU
Müge Anlı, "Ben o kişiyi açıklayamayacağım, ancak sayın savcı iddianamesini açıkladığı zaman Türkiye çok uzun bir süre konuşacaktır diye düşünüyorum. O dönem yargının bir kısmını ele geçiren terörist güçler de vardı. Murat o dönemde savcıya anlattığını ama savcının bunu hasıraltı ettiği iddiasında bulunmuş. Daha önceki savcı ise şu anda tutuklu" olduğunu söyledi.
MÜGE ANLI'DAKİ KİRALIK KATİL TUTAN ÜNLÜ İSİM KİM?
Müge Anlı'nın "Zanlı daha önce de bir cinayetten cezaevinde yatmıştı" dediği cinayet, Gürinan Bayramoğlu cinayeti. Katil zanlısı Murat Güneş, 2006 yılında bu cinayetten dolayı tutuklanmış ve hapis cezası almıştı. Peki Müge Anlı canlı yayınında gündeme gelen ve Türkiye'nin günlerdir konuştuğu "azmettirici ünlü isim" kim?