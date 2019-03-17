Müge Anlı'daki Murat Güneş'in kendisini kiralık katil olarak tuttuğu ünlü isim kim?

Müge Anlı 15 Mart Cuma günü canlı yayında Murat Güneş'in ifadesini şöyle paylaştı:

"Gözaltındaki sorgulama sırasında Emniyet yetkilileri çok önemli bir bilgiye daha ulaştı. Şimdi bu bilginin içeriğini emniyetten almadım, çünkü bize de daha önce anlatmıştı.



Zanlı Murat daha önce de bir cinayetten cezaevinde yatmıştı. Hatta bizimle yaptığı röportajda 'Ben cinayet işledim hapisten çıktım ama artık bir oğlum var bir daha cezaevine girmek istemiyorum, suça bulaşmadım' demişti. Murat'a emniyet yetkilileri daha önce işlediği cinayet ile ilgili de birtakım sorular soruyorlar. Murat o cinayeti de anlatıyor ve diyor ki, 'Ben o cinayetin kiralık katiliydim. Bir azmettiricim vardı. Üstelik o cinayetin ardında tam 12 milyon yatıyor. Azmettiricim ise Türkiye'nin çok yakından tanıdığı çok ünlü biri."