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    • 29.01.2020 08:22
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    • 29.01.2020 08:29

    'nin son kurbanı oldu! Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı dolandırıcıya yarım milyon kaptırdı

    Sanat, iş ve spor camiasından birçok ünlü ismi, "" adlı sistemle dolandıran ’ın kurbanlarından birinin de ünlü oyuncu  olduğu ortaya çıktı. Kar payı alma vaadiyle yarım milyon lirasını dolandırıcılık sistemine kaptıran Burcu Kıratlı, savcılığa başvurdu.

    Ponzi Zinciri'nin son kurbanı Burcu Kıratlı oldu

    Ünlüler dünyasını karıştıran 'nin son kurbanı oldu. Kıratlı, kendisini Mine Mumcu olarak tanıtan adlı kişi tarafından dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu. Güzel oyuncu, Özkan'a yaklaşık yarım milyon TL kaptırdığını belirtti.



    KURBAN ARTIYOR
    Ponzi'ye 1.3 milyon dolar kaptıran basketbolcu de geçtiğimiz aylarda savcılığa başvurmuştu. Mine Özkan'ın "Aylık kâr faizi vereceğim" diyerek para aldığı magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismin de ileriki günlerde dava açması bekleniyor. (SABAH)

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