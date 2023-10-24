Hollanda vatandaşlığı nasıl alınır? Hollanda vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

👉Hollanda Vatandaşı Olmak İçin Hangi Belgeler Gerekir?
Hollanda vatandaşlık için istenen evraklar, şöyle sıralanmıştır:
• Geçerli bir pasaport veya başka bir seyahat belgesi
• Doğum belgesi
• Geçerli bir oturma izni veya diğer yasal ikamet kanıtı
• Yurttaşlık entegrasyon sınavında başarılı olduğunu gösteren sivil entegrasyon diploması, diğer sivil entegrasyon kanıtı veya entegrasyon şartından muafiyet belgesi
Bu belgelerin tümünün vatandaşlık başvurusu esnasında teslim edilmesi gereklidir. Bunların dışında kalan ve başvuru türüne göre değişiklik gösteren belgelerden hangilerinin teslim edilmesi gerektiği, kişilere ilgili birimler tarafından söylenir.
👉Hollanda Vatandaşlık Kaç Para?
Hollanda'dan vatandaşlık alan kişilerin ödemeleri gereken tutar, tek kişi için 925 euro olarak belirlenmiştir. Eğer evli bir çift, aynı anda Hollanda vatandaşı olmak için başvuru yapmışlarsa, kendilerinden ayrı ayrı ücret talep edilmez. Evli çiftin evlilik cüzdanlarını göstermeleri ile bu ücret kendilerine 1181 euro olarak yansıtılır. Çocuklar için alınmak istenen vatandaşlıkların tümü içinse kişiler yine her bir çocuğu için 925 euro ödemek zorundadır.
👉Hollanda Kaç Senede Vatandaşlık Veriyor?
Hollanda'dan alınmak istenen vatandaşlıklar için, kişilerin en az 3 yıla ihtiyaçları vardır. Oturma iznine sahip olan kişiler, 3 yıl boyunca Hollanda vatandaşı olan biri ile evli kalarak kolay bir biçimde vatandaşlık elde edebilirler. Biri ile evlenmek istemeyen ya da halihazırda biri ile evli olarak ülkeye gitmiş olan kişilerin vatandaşlık alabilmeleri içinse ülkede en az 5 yıl boyunca kalmaları gereklidir. Bu süreyi doldurmalarından sonra Hollanda hükümeti kendilerine vatandaş olma hakkını tanır ve kendilerinden vatandaşlık işlemlerini başlatmalarını ister.
👉Hollanda'ya Çalışmak İçin Nasıl Gidilir?
Hollanda'da çalışmak isteyen kişilerin çalışma vizesi alabilmeleri için tek yol vardır. Hollanda çalışma izni programlarından herhangi birine kabul edilen kişilere Hollanda çalışma vizesi verilir ve kişiler herhangi bir sorun yaşamadan ülkeye çalışmaya gidebilirler. Belirli bir süre ülkede çalıştıktan ve ülkeye hizmet ettikten sonra da Hollanda vatandaşlığı alma hakları kendilerine verilir.