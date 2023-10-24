Romanya vatandaşlığı nasıl alınır? Romanya vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

Romanya Vatandaşlığı Kaç Para?
Romanya vatandaşlığı için ödenecek olan ücret, güncel olarak 160 euro olarak belirlenmiştir. Romanya vatandaşı yapılmak istenen 18 yaşından küçük çocuklar için 40 euro ödenir. Ancak 18 yaşını geçmiş olan ve vatandaş olmak isteyen herkesin 160 euro ödemesi gereklidir.
Romanya Vatandaşlığı Almak Ne Kadar Sürer?
Romanya'dan vatandaşlık alınması, alınacak olan vatandaşlığın hangi türden alınacağına göre değişiklik gösterir. Ancak ortalama olarak belirtilen süre, 8 ila 26 ay arasıdır. 8 aydan daha kısa sürede vatandaşlık başvurusu yanıtlanacağı gibi, 26 ayı geçecek bir süreçte de vatandaş olma hakkı kazanılabilir. Romanya'da yaşayan ve belirli bir süre orada kalmış olan kişilerin ise oturma izninden sonra vatandaşlık hak sahibi olabilmeleri için en az 5 yıla ihtiyaçları vardır.
Soy Bağı İle Romanya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?
Soyu Romanya'ya dayanan ve kendileri de bu soy varlığı ile Romanya vatandaşı olmak isteyen kişiler, öncelikle Romanya Konsolosluğu ya da Büyükelçiliğine başvuru yapmalılardır. Daha sonra, Romanya vatandaşı olabilmek için aile büyüklerinden en az birinin Romanya'da doğduğunu arşiv belgeleri ile kanıtlamalı ve başvuru için gereken diğer şartları yerine getirmelilerdir. Bu sürecin sonunda, vatandaşlıklarını alabilirler.