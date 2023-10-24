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Romanya vatandaşlığı nasıl alınır? Romanya vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

Romanya ülkesinden vatandaşlık alınabilmesi için Romanya Konsolosluklarına veya Başkonsolosluklarına başvuru yapılması gereklidir. Kişiler, hangi durum içinde Romanya vatandaşı olmak için uygunlarsa, onun için devlet tarafından sunulmuş olan şartları sağladıktan sonra gerekli olan belgeler ile beraber başvuru yapabilir veya vatandaşlık işleri ile ilgilenen firmalar aracılığı ile vatandaş olmak için başvuruda bulunabilirler. Peki Romanya vatandaşlığı nasıl alınır? Romanya vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 15:33 Güncelleme 10 Haziran 2024, 15:33
Romanya vatandaşlığı nasıl alınır? Romanya vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

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Romanya ülkesinden vatandaşlık alınabilmesi için Romanya Konsolosluklarına veya Başkonsolosluklarına başvuru yapılması gereklidir. Kişiler, hangi durum içinde Romanya vatandaşı olmak için uygunlarsa, onun için devlet tarafından sunulmuş olan şartları sağladıktan sonra gerekli olan belgeler ile beraber başvuru yapabilir veya vatandaşlık işleri ile ilgilenen firmalar aracılığı ile vatandaş olmak için başvuruda bulunabilirler.

Romanya'dan vatandaşlık alabilme durumları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Evlilik Yoluyla Romanya Vatandaşlığı
• Romanya'da Gayrimenkul Yatırımı Vatandaşlığı
• Oturum İzni Yoluyla Romanya Vatandaşlığı
• Doğum Yoluyla Romanya Vatandaşlığı
• Evlat Edinme Yoluyla Romanya Vatandaşlığı
• Soybağı ile Romanya Vatandaşlığı
• Romanya Vatandaşlığını Kaybeden Bir Kişinin Vatandaşlığını Geri Kazanması
• Mülteci Statüsünde Romanya Vatandaşlığı Alma

Romanya Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Romanya ülkesinden vatandaşlık alınabilmesi için Romanya Konsolosluklarına veya Başkonsolosluklarına başvuru yapılması gereklidir. Kişiler, hangi durum içinde Romanya vatandaşı olmak için uygunlarsa, onun için devlet tarafından sunulmuş olan şartları sağladıktan sonra gerekli olan belgeler ile beraber başvuru yapabilir veya vatandaşlık işleri ile ilgilenen firmalar aracılığı ile vatandaş olmak için başvuruda bulunabilirler.

Romanya Vatandaşlığı Alma Şartları Nelerdir?

Romanya vatandaşı olmak için yerine getirilmesi gereken koşulları güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Doğum ve aile bağı ile vatandaşlık alınma durumlarını hariç 18 yaşını doldurmak
• Devlet tarafından belirlenmiş olan asgari seviyede Rumence bilmek ve konuşmak
• Romanya toprakları içinde doğmuş ya da en az 8 yıldır burada ikamet ediyor olmak
• Bir Romanya vatandaşı ile en az 5 yıl boyunca evli olmak
• Romanya'da bir gelire sahip olmak (Bu gelirin en az kişilerin kendilerini ve kendilerinin bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirecek seviyede olması gereklidir.)
• Adli sicil kaydının temiz olması (Hem Türkiye hem de Romanya ülkesi için geçerlidir.)

Romanya Vatandaşlığı Almak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Romanya vatandaşlığı evrakları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• 2 adet güncel ve imzalı Romanya vatandaşlık başvuru formu
• Kimlik belgeleri
• Doğum belgesi
• Son 3 aya ait maaş bordrosu ve fotokopisi
• Son 10 yıl içerisinde alınmış, en az iki boş sayfası ve en az 6 ay geçerliliği bulunan pasaport
• Başvuru sahibinin tam adının ve tam adresinin yazılı olduğu bir dilekçe
• Yeterli düzeyde Rumence bilgisini kanıtlayan diploma, okul veya Rumence sınav yeterlilik belgesi
• Boşanma durumundan dolayı Romanya vatandaşlığı almak isteyen kişilerden boşanmanın mahkeme karar bilgileri ve bu belgelerinin tümünün Rumence tercümesi
• Evli olan kişilerin evlilik cüzdanı fotokopileri

Romanya Vatandaşlığı Kaç Para?

Romanya vatandaşlığı için ödenecek olan ücret, güncel olarak 160 euro olarak belirlenmiştir. Romanya vatandaşı yapılmak istenen 18 yaşından küçük çocuklar için 40 euro ödenir. Ancak 18 yaşını geçmiş olan ve vatandaş olmak isteyen herkesin 160 euro ödemesi gereklidir.

Romanya Vatandaşlığı Almak Ne Kadar Sürer?

Romanya'dan vatandaşlık alınması, alınacak olan vatandaşlığın hangi türden alınacağına göre değişiklik gösterir. Ancak ortalama olarak belirtilen süre, 8 ila 26 ay arasıdır. 8 aydan daha kısa sürede vatandaşlık başvurusu yanıtlanacağı gibi, 26 ayı geçecek bir süreçte de vatandaş olma hakkı kazanılabilir. Romanya'da yaşayan ve belirli bir süre orada kalmış olan kişilerin ise oturma izninden sonra vatandaşlık hak sahibi olabilmeleri için en az 5 yıla ihtiyaçları vardır.

Soy Bağı İle Romanya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Soyu Romanya'ya dayanan ve kendileri de bu soy varlığı ile Romanya vatandaşı olmak isteyen kişiler, öncelikle Romanya Konsolosluğu ya da Büyükelçiliğine başvuru yapmalılardır. Daha sonra, Romanya vatandaşı olabilmek için aile büyüklerinden en az birinin Romanya'da doğduğunu arşiv belgeleri ile kanıtlamalı ve başvuru için gereken diğer şartları yerine getirmelilerdir. Bu sürecin sonunda, vatandaşlıklarını alabilirler.

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