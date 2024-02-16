ABD (Amerikan) vatandaşlığı başvurusu, şartları nelerdir? ABD vatandaşlığı nasıl alınır? İşte Green Card başvuru şartları

👉ABD Vatandaşlığı Şartları Nelerdir? ABD vatandaşı olabilmek için gerekli olan koşullar, ABD hükümeti tarafından şöyle sıralanmıştır:

• 18 yaşını doldurmuş olmak

• 5 yıl boyunca ABD'de yaşamış olmak

• Dil yeterliliğini kanıtlamak (En az B1 seviyesinde İngilizce konuşulabilmesi gereklidir.)

• Eğer evlilik yolu ile ABD vatandaşlığı alınacaksa, evlenilecek olan kişilerin doğumlarının ABD'de gerçekleşmesi ya da en az 5 yıldır ülke vatandaşı olmaları gereklidir.

• Askerlik yolu ile ABD vatandaşlığı almak isteyen kişilerin en az 1 yıl boyunca aktif olarak orduda görev yapmaları gereklidir.

• Temel düzeyde Amerikan tarihi ve devleti hakkında vatandaşlık bilgisine sahip olmak

• İyi bir ahlaka sahip olma ve Amerika'da yaşandığı sürece ahlaki olarak etik olmayan bir durum içinde bulunmama

• Amerikan Anayasasındaki ideallere ve prensiplere bağlı olma

• ABD'ye bağlılık yemini etme

👉ABD Vatandaşlığı Alabilmek İçin Hangi Evraklar Gerekir? ABD vatandaşlık alınırken talep edilen evraklar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Geçerliliği bulunan uygun bir pasaport

• ABD vize başvuru formu

• Adli sicil kaydı

• Nüfus kağıdı fotokopileri

• Doğum belgesi

• Banka hesap dökümleri

• Tam vukuatlı nüfusa kayıt örneği

• 2 adet biyometrik fotoğraf

• ABD'de ikamet eden eşin ikamet adresi

• ABD'de ikamet eden eşin hesap dökümleri

• ABD'de ikamet eden eşin maaş bilgileri

• Seyahat sağlık sigortası

• Evlilik cüzdanı

• Öğrenci belgesi

• Hangi okulda öğretime devam edilecekse o okuldan gelen resmi davet mektubu

👉ABD Vatandaşlığı Başvurusu Ne Kadardır? ABD vatandaşı olmak isteyen kişilerin ödemeleri gereken güncel ücret, 1.170 Dolar olarak belirlenmiştir. Günümüzde, kişiler hangi tür vatandaşlık üzerinden ülke vatandaşlığına dahil olurlarsa olsunlar öncelikle bu ücreti yatırmakla yükümlülerdir. Bu ücrete ek olarak çıkan masrafların da ayrı olarak ödenmesi ve işlem dekontlarının alınması gerekli görülür.

👉Green Card Başvuru Şartları Nelerdir? Yeşil karta başvurmak isteyen kişilere sunulmuş olan koşullar, güncel olarak ABD hükümeti tarafından şöyle sunulmuştur:

• En az lise ya da dengi okullardan mezun olmuş olmak

• Son 5 yıl içinde, en az 2 yıl uzmanlık alanı olan bir alanda çalışmış olmak

• 18 yaşını doldurmuş olmak

• ABD'de en az 5 yıldır ikamet ediyor olmak (Bu belirlenmiş 5 yıllık sürenin en az 30 ayında Amerika ülke sınırları içinde bulunulması gereklidir. Aksi takdirde gren card alınamaz, bununla beraber de kişilere ABD vatandaşlığı imkanı da sunulmaz.)