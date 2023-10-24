Portekiz vatandaşlığı nasıl alınır? Portekiz vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

Portekiz vatandaşı olmak için başvurular, Portekiz hükümeti tarafından farklı yerlere yapılması üzerine kararlaştırılmıştır.

Portekiz Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Portekiz vatandaşı olmak için başvurular, Portekiz hükümeti tarafından farklı yerlere yapılması üzerine kararlaştırılmıştır. Vatandaşlık başvurularının yapılabileceği konumlar, şöyle belirlenmiştir:

Göçmen Entegrasyonu Ulusal Destek Merkezindeki Noterlikler ve Kayıt Büroları

Lisbon'daki Areeiro Kayıt Bürosu

Portekiz'de bulunan herhangi bir nüfus idaresine

Odivelas Vatandaş Kurumu

Portekiz Vatandaşlık Dairesi

Bu konumların tümüne, fiziksel olarak başvuru imkanı vardır. Portekiz Merkezi Kayıt Kuruluşuna veya Portekiz Vatandaşlık Dairesi kurumları ise online olarak da başvuru kabul eden kurumlar arasında yer alır.