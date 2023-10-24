Portekiz vatandaşı olmak için başvurular, Portekiz hükümeti tarafından farklı yerlere yapılması üzerine kararlaştırılmıştır.
Portekiz vatandaşı olmak için başvurular, Portekiz hükümeti tarafından farklı yerlere yapılması üzerine kararlaştırılmıştır.
Portekiz Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Portekiz Vatandaşlığı Başvurusu, Şartları Nedir?
• Evlilik Yoluyla Portekiz Vatandaşlığı Başvurusu
• Portekiz'de gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık alma
• Oturum İzni Yoluyla Portekiz Vatandaşlık Başvurusu Şartları
• Çocuklar için Portekiz Vatandaşlık alınması
Portekiz Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Portekiz vatandaşı olmak için başvurular, Portekiz hükümeti tarafından farklı yerlere yapılması üzerine kararlaştırılmıştır. Vatandaşlık başvurularının yapılabileceği konumlar, şöyle belirlenmiştir:
Bu konumların tümüne, fiziksel olarak başvuru imkanı vardır. Portekiz Merkezi Kayıt Kuruluşuna veya Portekiz Vatandaşlık Dairesi kurumları ise online olarak da başvuru kabul eden kurumlar arasında yer alır.
Portekiz Vatandaşlığı Şartları Nelerdir?
Portekiz ülkesinin vatandaşlığına girmek için talep edilen koşullar, şöyle sıralanmıştır:
Portekiz Vatandaşı Olmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?
Portekiz vatandaşlığının alınabilmesi için hükümet tarafından talep edilen evraklar güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
Buna ek olarak, geçmiş soylardan kalan haklar ile veya diğer çeşitler ile alınmak istenen Portekiz vatandaşlığı için talep edilen belgeler şunlardır: