Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez duası ne zaman okunur? Hıdırellez gül ağacı ritüelleri, gelenekleri neler?

Gün içerisinde sıklıkla araştırılanlar arasında Hıdırellez duası ne zaman okunur? Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır soruları yer alıyor. Her sene pek çok ilde etkinliklerle kutlanan baharı müjdeleyen Hıdırellez 5-6 Mayıs tarihlerinde bayram havasında geçiyor ve gül ağacına dilenen dilekler, dualar asılıyor. Peki Hıdırellez gül ağacı ritüelleri, gelenekleri neler? Hayatta istediklerinin gerçekleşmesi için dilekler tutan ve Hıdırellez geleneklerine inanan vatandaşlar dilek duasının nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...
HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?
Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.
HIDIRELLEZ GÜL AĞACI DİLEĞİ NASIL YAPILIR?
Hıdırellez geleneklerinden en bilineni ve en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Dileğimizi tahta çöpleri ağacın dibine dizerek betimleyebiliriz. Örneğin ev sahibi olmak istiyorsak tahta çöpleri gül ağacının dibine ev şeklinde dizebiliriz. Fakat sabah olduğu yerden toplayıp suya atmalıyız.