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    • Haberler
    • 06.05.2022 09:39
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    • 06.05.2022 09:39
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    Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez duası ne zaman okunur? Hıdırellez gül ağacı ritüelleri, gelenekleri neler?

    Hıdırellez duası ne zaman okunur? Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez gül ağacı ritüelleri, gelenekleri neler sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her sene 5-6 Mayıs tarihlerinde birçok ilde çeşitli etkinliklerle kutlanan, geleneğin oldukça eskilere dayandığı Anadolu, Balkanlarda sıklıkla kutlanan bahar müjdecisi Hıdırellez geleneklerine dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır?

    Gün içerisinde sıklıkla araştırılanlar arasında Hıdırellez duası ne zaman okunur? Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır soruları yer alıyor. Her sene pek çok ilde etkinliklerle kutlanan baharı müjdeleyen Hıdırellez 5-6 Mayıs tarihlerinde bayram havasında geçiyor ve gül ağacına dilenen dilekler, dualar asılıyor. Peki Hıdırellez gül ağacı ritüelleri, gelenekleri neler? Hayatta istediklerinin gerçekleşmesi için dilekler tutan ve Hıdırellez geleneklerine inanan vatandaşlar dilek duasının nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?

    Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

    HIDIRELLEZ GÜL AĞACI DİLEĞİ NASIL YAPILIR?

    Hıdırellez geleneklerinden en bilineni ve en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Dileğimizi tahta çöpleri ağacın dibine dizerek betimleyebiliriz. Örneğin ev sahibi olmak istiyorsak tahta çöpleri gül ağacının dibine ev şeklinde dizebiliriz. Fakat sabah olduğu yerden toplayıp suya atmalıyız.

        HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ, GELENEKLERİ NELER?

        Hıdırellez inanış ve ritüellerine örnekler veren Doç. Dr. Özlem Güzel, şöyle sıraladı:"Bereket ve şans için tepsi içine çeşitli tahıllar, ekmek ve su bırakılır. Gün doğmadan çiçek ve otların üstündeki çiğler toplanarak sütün içine koyup, süt mayalanır. Karınca yuvasından toprak alınıp, toprak kesesi yapılır. Kese mutfağa konur. Dolaplar, yağ kapakları, un çuvalları, kapı, pencere, ambar, cüzdan ve yiyecek kapılarının ağzı bereketli olsun diye açık bırakılır. İçinde para olan keseler gül dalına asılır. Pencere önlerine para bırakılır. Gül ağacına para asılır. Ertesi gün para alınıp, cüzdana konur ve yıl boyunca harcanmaz. Evlere yeşil dallar ve çiçekler asılır. Köylerde Hıdırellez günü sabah namazı kılınıp, tarlalar dolaşılır ve ambara/depolara gelinip bereket dilenir. Kuraklık var ise yağmur duası yapılır.

        Talih ve kısmet açmak için evlenme çağına gelen kızların başlarında kilit açılır, evde olan sandık kapakları açık bırakılır. Kızların başörtülerine gül yağı dökülür. Tuzlu ekmek pişirilip, bacaya/çatıya bırakılır. Genç kızlar yatarken evlenme niyeti edip yatarlar. Şanslı iseler Hızır rüyalarında evlenecekleri eşlerini gösterir. Yine kısmeti kapalı olduğu düşünülen kişi odaya kitlenir. Sabah genci odaya kilitleyen kişi namaz kılıp, kısmeti açılsın diye dua edip evlenmesi istenilen kişinin oda kapısının kilidini açarak uyandırır. Bir başka ritüelde niyet küpü hazırlanır, evlenmek isteyenler içine takılarından koyar. Küp sabaha kadar gül ağacı dibinde bekletilir. Ertesi sabah maniler ile küp açılır. Kötü enerjiden korunmak ve arınmak için ahır ve ev kapılarına, pencerelere ısırgan otu ya da yeşil bitkiler asılır. Bütün senenin kötü enerjisinden ve günahlardan arınmak için eski eşyalardan büyük bir ateş yakılır ve üzerinden atlanır. Sağlıklı olmak için sabah erkenden dereye gidip yıkanılır. Dileklerin tutması için dilek tutulan nesnenin resmi kağıda çizerek bir gül ağacının dalına asılır. Gün doğmadan dilek kağıtları nehire, denize ve ya dereye atılır.

        Gül ağacının altına dileği tutulan ev gibi unsurların maketleri yapılır ya da çizilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler beşik yapıp içine bebek bırakır. Dilek tutularak ağaç etrafında dönülür, mum yakılır. Bazen de sahilde kumların üzerine dileklerin resmi çizilir. Ağaçlara dilekler ile bez parçaları bağlanır. Sağlık, şifa ve güzellik için gül dalına eşyalar asılır ve sabah giyilir. Hastalar yeşil alanlara çıkarılır, yerde çimenlerin üzerinde yuvarlanır. Hastaların elbiseleri gül dalına asılır. Hıdırellez sabahı su kenarına gidilir, el ve yüz yıkanır. Hastalıklardan kurtulmak için ağaca salıncak kurulup sallanılır. Gece bir kovaya su konur, sabah bu su ile yıkanılır. Çeşitli otlar toplanıp, kaynatılan su ile yıkanılır. Güzelleşmek ya da vücuttaki hastalıklarından kurtulmak için sabah bitkilerin üstünden çiğ toplanır, banyo suyuna karıştırılır. Ya da sabah erkenden yakınlarda bulunan su kaynaklarından su alınır, bu suyla banyo yapılır."
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        Haberler Haberler Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez duası ne zaman okunur? Hıdırellez gül ağacı ritüelleri, gelenekleri neler?
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