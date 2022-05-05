5 Mayıs balık fiyatları ne kadar? İstanbul Balık Hali güncel fiyat listesi! Dip, pelajik, iç balık, diğer deniz ürünleri kaç TL'den satılıyor sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Havalar ısınmaya başlasa da severek tüketilen balık çeşitlerinin ne kadar fiyattan alıcı bulduğu merak ediliyor ve çeşitlerine göre İstanbul Balık Hali'ndeki en düşük ve en yüksek fiyatları haberimizden öğrenebilirsiniz.
5 MAYIS İSTANBUL BALIK HALİ GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Pelajik balıklar:
Urun Adı Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
Çipura Kilogram 60,00 TL 70,00 TL
İstavrit Kutu 250,00 TL 550,00 TL
İthal Uskumru Kilogram 30,00 TL 35,00 TL
Kefal Kasa 80,00 TL 160,00 TL
Levrek Kilogram 70,00 TL 95,00 TL
Lüfer (Çanakkale) Adet 80,00 TL 90,00 TL
Sardalye Kutu 700,00 TL 800,00 TL
Somon Kilogram 60,00 TL 145,00 TL