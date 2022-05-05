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    • Ekonomi
    • 05.05.2022 16:45
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    • 05.05.2022 16:47
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    5 Mayıs balık fiyatları ne kadar? İstanbul Balık Hali güncel fiyat listesi! Dip, pelajik, iç balık, diğer deniz ürünleri kaç TL'den satılıyor?

    İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 5 Mayıs balık fiyatları ne kadar? İstanbul Balık Hali güncel fiyat listesi nedir sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Temel besin kaynaklarından biri olan ve faydaları saymakla bitmeyen deniz ürünleri için 15 Nisan'da av yasağı başlasa da bazı çeşitlerin satışları devam ediyor. Dip, pelajik, iç balık, diğer deniz ürünleri olarak kategorilere ayrılıyor ve İstanbul Balık Hali'ndeki en düşük ve en yüksek balık fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    5 Mayıs balık fiyatları ne kadar?

    5 Mayıs balık fiyatları ne kadar? İstanbul Balık Hali güncel fiyat listesi! Dip, pelajik, iç balık, diğer deniz ürünleri kaç TL'den satılıyor sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Havalar ısınmaya başlasa da severek tüketilen balık çeşitlerinin ne kadar fiyattan alıcı bulduğu merak ediliyor ve çeşitlerine göre İstanbul Balık Hali'ndeki en düşük ve en yüksek fiyatları haberimizden öğrenebilirsiniz.

    5 MAYIS İSTANBUL BALIK HALİ GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

    Pelajik balıklar:

    Urun Adı Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
    Çipura Kilogram 60,00 TL 70,00 TL
    İstavrit Kutu 250,00 TL 550,00 TL

    İthal Uskumru Kilogram 30,00 TL 35,00 TL
    Kefal Kasa 80,00 TL 160,00 TL
    Levrek Kilogram 70,00 TL 95,00 TL
    Lüfer (Çanakkale) Adet 80,00 TL 90,00 TL
    Sardalye Kutu 700,00 TL 800,00 TL
    Somon Kilogram 60,00 TL 145,00 TL

        Dip balıkları:

        Urun Adı Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
        Barbunya Kap 600,00 TL 900,00 TL
        Dil Kilogram 150,00 TL 350,00 TL
        Kırlangıç Kilogram 80,00 TL 220,00 TL
        Mercan Kilogram 200,00 TL 300,00 TL
        Mezgit Kasa 300,00 TL 350,00 TL
        Mırlan Kasa 200,00 TL 450,00 TL
        Tekir Kasa 350,00 TL 1100,00 TL

        İç su balıkları:

        Urun Adı Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
        Alabalık Kilogram 40,00 TL 45,00 TL

        Diğer su ürünleri:

        Urun Adı Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
        Dülger Kilogram 100,00 TL 300,00 TL
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        Haberler Ekonomi 5 Mayıs balık fiyatları ne kadar? İstanbul Balık Hali güncel fiyat listesi! Dip, pelajik, iç balık, diğer deniz ürünleri kaç TL'den satılıyor?
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