Yunanistan vatandaşlığı nasıl alınır? Yunanistan vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

👉Yunanistan Vatandaşlığı Almanın Şartları Nelerdir?

Yunanistan vatandaşı olabilmek için devlet tarafından talep edilen güncel koşullar, şöyle sıralamıştır:

• Yunanistan'da 10 sene boyunca yasal olarak yaşamak

• Yunan kökenli biri ile evlenmek ve evliliğin gerçek olduğunu devlete kanıtlamak

• Yunanistan'da 5 yıldır yaşayan bir anne ya da babaya sahip olmak

• Yunanistan'da doğmak

• Etnik kökenin Yunanistan'dan gelmesi ve etnik kökeninin Yunanistan'dan geldiğini kanıtlamak

• Yunanistan'a 300.000 Euro değerinde yatırım yapmış olmak veya en az 300.000 euro değerinde bir ev almış olmak

Bu şartların hangileri kişiler için uyumlu ise, Yunanistan vatandaşlığı alabilmeleri için o koşulu yerine getirmeleri gereklidir. Yani, evlilik yolu ile vatandaşlık olan kişilerin Yunan toprakları içine yatırım yapma zorunluluğu yoktur.