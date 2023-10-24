Makedonya vatandaşlığı nasıl alınır? Makedonya vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

Makedonya Vatandaşlığı İçin Talep Edilen Evraklar Nelerdir?
Makedonya'dan vatandaşlık alma evrakları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
- Apostilli sabıka kaydı
- Apostilli GBT soruşturma kaydı
- Kaymakam tarafından Apostilli ikametgah belgesi
- Kaymakam tarafından Apostilli Doğum kayıt belgesi
- Kaymakam tarafından Apostilli Nüfus kayıt örneği
- Kaymakam tarafından Apostilli Evlilik durum belgesi
- Kaymakam tarafından Apostilli Vukuatlı nüfus kayıt örneği
- Kaymakam tarafından Apostilli İsim denklik belgesi
- SGK üzerinden sigortalı olma durumunda ne zaman emekli olunacağını gösteren apostilli belge
- SGK üzerinden emekli olma durumunda ise emeklilik belgesi
- Ekonomik durumu gösteren belgeler (Diploma, banka hesap bilgileri ya da şirket vergi levhası belgeleri
Bu belgelerin tümü, Türkiye'de kişilerin ikamet ettiği yerlerden temin edilebilir. Bu belgelerin yanında Makedonya'dan alınması gereken evraklar da mevcuttur. Bu evraklar ise şöyle sıralanabilir:
- Makedonya'dan ailenin gelmiş olduğu şehirden çıkarılacak olan doğum belgesi (İzvod adlı bu belge olmadan Makedonya vatandaşlığı verilemez. Bu nedenle de Türkiye'den diğer belgeler alınmadan öncelikli olarak bu belgenin talep edilmesi gereklidir.)
- Sabıka kaydı belgesi ve Ülkeden deport edinilmediğine dair belge (Kuzey Makedonya Mahkemesi tarafından verilir.)
Makedonya Vatandaşlık Kaç Para?
Makedonya vatandaşı olabilmek için ödenecek olan ücret, bir kişi için 10.000 euro olarak belirlenmiştir. Eğer bir kişi, kendisi ile beraber ailesi için de Makedonya vatandaşlığı almak isterse, prosedür gereği her bir kişi için ayrı ayrı ücret ödemez. Ailede yer alan tüm bireyler için devlet tarafından talep edilen meblağ, başvuru esnasında yatırılır.