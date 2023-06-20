CHP'de parti grubu toplanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu rest çekecek, Ekrem İmamoğlu "değişim" rüzgarı estirecek

Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki sözde 'baba-oğlu' ilişkisi, sandık hezimetinin ardından bozuldu. Koltuk için birbirilerine giren ikili, karşılıklı hamlelerle rakibini boşlıuğunu yakalama peşinde. Bugün gerçekleşecek grup toplantısında ipler tamamen kopabilir.

PARTİDE İÇ SAVAŞ KIZIŞTI

Son olarak 14 Haziran'da Ahlatlıbel'de görüşen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, tebessüm ederek gazetecileri selamladıkları fotoğrafla gündem oldu. Fotoğrafın aksine toplantıda ortaya çıkan detaylar, partideki kaosu bir kez daha gözler önüne serdi.