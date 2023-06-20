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    • 20.06.2023 07:14
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    • 20.06.2023 07:14
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    CHP'de parti grubu toplanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu rest çekecek, Ekrem İmamoğlu "değişim" rüzgarı estirecek

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk savaşlarında yol ayrımına gelindi. Genel Başkan koltuğunda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "çekil" baskısına bugün partisinin grup toplantısında cevap verecek. İmmaoğlu'nun yardımcısı Murat Ongun'un Twitter'da Kılıçdaroğlu karşıtı paylaşımları beğenmesi ile Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bületn Kuş'un açık perdeden İmamoğlu ve Özgür Özel'i uyarması kavganın iç savaşa evrileceğini gösteriyor. İmamoğlu son olarak bir kez daha değişim mesajı verirken, değişiklik için genel başkanı da işaret etti. Kılıçdaroğlu ise, 81 il başkanını toplayarak Kurultay öncesi gerekli mesajları vermeye hazırlanıyor.

    takvim.com.tr
    CHP’de parti grubu toplanıyor!

    Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki sözde 'baba-oğlu' ilişkisi, sandık hezimetinin ardından bozuldu. Koltuk için birbirilerine giren ikili, karşılıklı hamlelerle rakibini boşlıuğunu yakalama peşinde. Bugün gerçekleşecek grup toplantısında ipler tamamen kopabilir.

    PARTİDE İÇ SAVAŞ KIZIŞTI
    Son olarak 14 Haziran'da Ahlatlıbel'de görüşen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, tebessüm ederek gazetecileri selamladıkları fotoğrafla gündem oldu. Fotoğrafın aksine toplantıda ortaya çıkan detaylar, partideki kaosu bir kez daha gözler önüne serdi.

    İmamoğlu'nun "Koltuğu bana bırak" teklifini sunduğu, Kılıçdaroğlu'nun ise "İstanbul'a odaklan" mesajı verdiği öne sürülen görüşme sonrası CHP'de iç savaş kızıştı.

    Önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel'e rest çekerek, "Genel başkana karşı daha dikkatli olmalılar" uyarısını yaptı.

        İL BAŞKANLARINI ÇAĞIRDI
        İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Kuşoğlu'nun sözlerini yerden yere vuran tweetleri peş peşe beğenmeye başladı.

        Sosyal medya hesabı üzerinden Ongun'a yüklenen CHP Milletvekili Deniz Demir, "Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. Genel başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum" diyerek yeni bir fitili ateşledi.

        Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP'li 81 il başkanı ile bir araya gelmesi bekleniyor.

            Kurultay öncesi delegeler üzerinde büyük etkiye sahip olan belediye başkanları ve il başkanlarına yakın markaj uygulamaya devam eden Kılıçdaroğlu, daha önce de 36 belediye başkanını Meclis'te ağırlayarak toplantı yapmıştı.

            "GENEL BAŞKAN DA DEĞİŞMELİ"
            İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bir röportajında; "Bugüne kadar denediğimiz yöntemlerle başarı elde edemediysek eğer, yöntemleri değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da partinin ortak aklı ile tespit etmemiz gerekiyor" dedi.

            "Değişime genel başkan da dahil mi" sorusuna ise, "Gerekiyorsa o da dahil" yanıtını verdi.
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