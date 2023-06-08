Meral Akşener’in CHP’yi dizayn planı... Eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli tek tek anlattı: Ekrem İmamoğlu ve Buğra Kavuncu...

İMAMOĞLU VE KAVUNCU PLANI

Varinli Akşener'in CHP'yi Ekrem İmamoğlu ve Buğra Kavuncu üzerinden dizayn etmeyi düşündüğünü yazdı.

Varinli şu ifadeleri kullandı;

"İYİ Parti Genel Başkanı 24 Haziran'daki kongreye kendi anahtar listesi ile girecek. Kongre iki adaylı gerçekleşecek lakin Meral Akşener ve çıkardığı blok liste kongreyi alacak. İYİ Parti kongresi tamamlandıktan sonra, Meral Akşener ve Buğra Kavuncu, Ekrem İmamoğlu üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni Dizayn etmek için çalışacak.

KENDİ PARTİSİ'Nİ BUĞRA KAVUNCU'YA CHP'Yİ İMAMOĞLU'NA

Yerel seçimler öncesinde Millet İttifakının devam edip etmeyeceği Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhtemel Kasım ayında yapması beklenen kongresinin neticesine göre belirlenecek. Birçok defa şahidimdir ki, Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'in kırmızı çizgisidir. İYİ Parti'yi gelecekte Buğra Kavuncu'ya bırakma planı üzerinde mutabık kalan Meral Akşener ,Cumhuriyet Halk Partisi'ne ise Ekrem İmamoğlu'nu Genel Başkan yapmak için mücadele verecek."