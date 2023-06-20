Gurur projesi! 2 'KAAN' daha geliyor: Ultra teknolojik pilot kaskı, görünmezlik zırhı...

KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilececek. Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak. Nefes kesen özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak KAAN için yeni müjdeler yolda...
"ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK ZİNCİRİ KIRILDI"
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile bir araya gelen Sabah gazetesi yazarlarından Okan Müderrisoğlu, önemli bilgiler paylaştı.
Müderrisoğlu'nun yazısında önemli bölümler şu şekilde:
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Rafet Bozdoğan anlatıyor... Yıl 1990, merhum Necmettin Erbakan bir konferans için Manchester'a gelir. Türk öğrencilerle buluşur. Konu, "Teknoloji Transferidir." Erbakan Hoca, "Bizim ömrümüz ecnebi memleketlerde teknolojinin peşinde geçti. Ben, size Türkiye gerçeklerinden bahsedeyim" der ve şöyle devam eder:
"Bizi bir borunun içine soktular. Önce bir tarafını sonra diğer tarafını tıkadılar. Bir o yana bir bu yana koştuk. Hatta maraton koştuğumuzu zannettik!"
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in davetiyle Paris Havacılık Fuarı'ndayız. Dünyanın önde gelen savunma ve sivil havalılık şirketlerinin sağlı sollu stantlarının yer aldığı "Şampiyonlar Ligi Sokağı" diyebileceğimiz bir ortamdayız. Yıllarca izleyicisi olduğumuz bu ligde artık saygın oyuncular arasındayız. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve kararlılığı sayesinde Türkiye'mizin "öğrenilmiş çaresizlik zincirini kırdığına" bizzat tanık oluyoruz.