Gurur projesi! 2 'KAAN' daha geliyor: Ultra teknolojik pilot kaskı, görünmezlik zırhı...

Müderrisoğlu'nun yazısında önemli bölümler şu şekilde:

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Rafet Bozdoğan anlatıyor... Yıl 1990, merhum Necmettin Erbakan bir konferans için Manchester'a gelir. Türk öğrencilerle buluşur. Konu, "Teknoloji Transferidir." Erbakan Hoca, "Bizim ömrümüz ecnebi memleketlerde teknolojinin peşinde geçti. Ben, size Türkiye gerçeklerinden bahsedeyim" der ve şöyle devam eder:

"Bizi bir borunun içine soktular. Önce bir tarafını sonra diğer tarafını tıkadılar. Bir o yana bir bu yana koştuk. Hatta maraton koştuğumuzu zannettik!"