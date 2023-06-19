Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu medyasına çizik! Altan Sancar ambargo yedi... Enver Aysever işaret fişeğini yaktı

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşanan seçim hezimetinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan koltuk kavgası her geçen gün boyut kazanıyor...
EKREM İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU BİRBİRİNE GİRDİ
Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında da Genel Başkanlık koltuğu için birbirini yiyiyor.
"DEĞİŞİM" DEDİ KAVGA ŞİDDETLENDİ
Kılıçdaroğlu'nun 12'nci mağlubiyetini almasıyla parti içerisinde 'istifa ve değişim' sesleri yükselirken özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltukta gözü olduğunu her fırsatta belli etti.
Kemal Kılıçdaroğlu 'İstanbul'a odaklan işine bak' derken İmamoğlu 'Mesele İstanbul'dan ibaret' değil çıkışıyla savaşı körükledi.
EN SON YÜZ YÜZE RESTLEŞTİLER
Son olarak Ahlatlıbel'de yüz yüze görüşen iki isimden İmamoğlu değişimin gerekli olduğunun altını çizerek "çekilin" derken Kılıçdaroğlu bu talebe karşılığı ise yine İstanbul'u işaret ederek yanıt verdi.