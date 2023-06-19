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    • 19.06.2023 13:54
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu medyasına çizik! Altan Sancar ambargo yedi... Enver Aysever işaret fişeğini yaktı

    CHP'de seçimlerin ardından alevlenen koltuk kavgasında karşılıklık hamleler gelmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışının ardından İmamoğlu'na yakın isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. Karşı hamlelerine hız veren Kılıçdaroğlu medyada 'Ekremci' avına çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na yakın Diken Yazarı Altan Sancar'a ambargo uyguladığı ortaya çıktı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Enver Aysever de "Halk TV'de çok önemli işe alımları Murat Ongun yapıyor" diyerek yeni temizliklerin işaret fişeğini yaktı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu ava çıktı

    14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşanan seçim hezimetinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan koltuk kavgası her geçen gün boyut kazanıyor...

    EKREM İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU BİRBİRİNE GİRDİ
    Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında da Genel Başkanlık koltuğu için birbirini yiyiyor.

    "DEĞİŞİM" DEDİ KAVGA ŞİDDETLENDİ
    Kılıçdaroğlu'nun 12'nci mağlubiyetini almasıyla parti içerisinde 'istifa ve değişim' sesleri yükselirken özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltukta gözü olduğunu her fırsatta belli etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu 'İstanbul'a odaklan işine bak' derken İmamoğlu 'Mesele İstanbul'dan ibaret' değil çıkışıyla savaşı körükledi.


    EN SON YÜZ YÜZE RESTLEŞTİLER
    Son olarak Ahlatlıbel'de yüz yüze görüşen iki isimden İmamoğlu değişimin gerekli olduğunun altını çizerek "çekilin" derken Kılıçdaroğlu bu talebe karşılığı ise yine İstanbul'u işaret ederek yanıt verdi.

    İmamoğlu ise değişim olmazsa İstanbul'un da kaybedileceğini söyleyip koltuk hevesi olduğunu açık açık ilan etti.

        EKREM İMAMOĞLU'NDA 'EŞEK' YÜKÜ GÖNDERME!
        Ekrem İmamoğlu son olarak Kılıçdaroğlu'na dönük ağır bir mesaj verdi. Kılıçdaroğlu'nu Merzifon eşeğine benzeten Fatih Altaylı'ya konuşarak ilk kez açık olarak "Gerekiyorsa Kılıçdaroğlu da değişmeli" dedi.

        MEDYADA EKREMCİ AVINA BAŞLADI
        Ekrem İmamoğlu açık açık Kılıçdaroğlu'nu hedef almaya başlarken kendisine yakın isimler de pozisyon alıyor. Özellikle İsmail Saymaz, Fatih Altaylı, Fatih Portakal gibi isimler Kılıçdaroğlu'na yüklenirken bomba gelişmeler yaşandı.

        ALTAY SANCAR ÇİZİK YEDİ
        Geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin detaylarını yazan Diken Yazarı Altay Sancar CHP'den ambargo yedi. Sancar, "Beş yıllık CHP muhabirliği dönemimde ilk defa ambargo gördüm. Sağlık olsun." dedi.

        Sancar görüşmeye ilişkin şunları yazmıştı;

        "İkili arasında geçen toplantılarda İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na "Sizinle birlikte bir değişim süreci başlatalım, bu süreçte ben de üzerime düşen görevi almaya hazırım. Siz de partimizin onursal başkanı olarak bu süreçte büyüğümüz olarak birleştirici ve etkin bir rol oynayın" dedi. Ama İmamoğlu bu görüşmelerde genel başkanlığa talip olduğunu doğrudan dile getirmemeyi tercih etti."

        YENİ HEDEF HALK TV Mİ?
        Yeni hedefin seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'na yakın görünse de Ekrem İmamoğlu tarafından desteklendiği bilinen Halk TV olacağı konuşuluyor. Öyle ki Kılıçdaroğlu'na yakın Enver Aysever bu durumun işaret fişeğini yaktı.

            KEMALCİ ENVER AYSEVER İŞARET ETTİ
            Enver Aysever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yardımcısı Murat Ongun üzerinden Halk TV'ye hedefe koydu. Aysever, "Halk TV'de çok önemli işe alımları Murat Ongun yapıyor" diyen Aysever bunun yalanalanamayacağını belirterek "Halk TV bir operasyon kanalıdır" ifadelerini kullandı.

            KÜÇÜKKAYA'NIN HALK TV TRANSFERİ
            Ayrıca İsmail Küçükkaya'nın Fox TV'den Halk TV'ye geçmesinde Ekrem İmamoğlu'nun parmağı olduğu iddiaları gündeme gelmişti. İmamoğlu'na bu işin maaliyetinin 3 milyon dolar olduğu iddia edilmiş ve Küçükkaya'nın Halk TV'de aylık maaşı 30 bin dolar olacak ve bu paranın tamamı da el altından İBB tarafından verileceği gündem olmuştu.

            KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN VERDİĞİ SİNYAL: HANGİ KANALDANSIN?
            Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz hafta partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında kendisine yöneltilen ''İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusuna "Hangi kanaldan geliyorsunuz?" yanıtını vererek medyaya uygulayacağı ambargonun siyanlini vermişti.
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