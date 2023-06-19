Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu medyasına çizik! Altan Sancar ambargo yedi... Enver Aysever işaret fişeğini yaktı

EKREM İMAMOĞLU'NDA 'EŞEK' YÜKÜ GÖNDERME!

Ekrem İmamoğlu son olarak Kılıçdaroğlu'na dönük ağır bir mesaj verdi. Kılıçdaroğlu'nu Merzifon eşeğine benzeten Fatih Altaylı'ya konuşarak ilk kez açık olarak "Gerekiyorsa Kılıçdaroğlu da değişmeli" dedi.

MEDYADA EKREMCİ AVINA BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu açık açık Kılıçdaroğlu'nu hedef almaya başlarken kendisine yakın isimler de pozisyon alıyor. Özellikle İsmail Saymaz, Fatih Altaylı, Fatih Portakal gibi isimler Kılıçdaroğlu'na yüklenirken bomba gelişmeler yaşandı.