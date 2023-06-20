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    • Eğitim
    • 20.06.2023 10:58
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    • 20.06.2023 10:58
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    2023 AUZEF TAKVİMİ! Açıköğretim fakültesi üç ders, telafi sınavı tarihi... AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2022-2023 eğitim yılındaki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AUZEF) güz dönemi ve bahar dönemi sınavları tamamlanmış durumda. Öğrencilerin merakla beklediği AUZEF final sınavı tarihleri, öğrenci işleri ve üniversite yönetimi tarafından belirlenmiştir. Öğrenciler, sınav takvimine uygun olarak hazırlıklarını sürdürmektedir.

    takvim.com.tr
    AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2022-2023 eğitim yılındaki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AUZEF) güz dönemi ve bahar dönemi sınavları tamamlanmış durumda. Öğrencilerin merakla beklediği AUZEF final sınavı tarihleri, öğrenci işleri ve üniversite yönetimi tarafından belirlenmiştir. Öğrenciler, sınav takvimine uygun olarak hazırlıklarını sürdürmektedir.

    AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

    AUZEF telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde uygulanacak.

    AUZEF MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

    AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 30 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak.

        AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları 22 Haziran 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecektir.

        Bitirme sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.

        AUZEF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI!
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        Haberler Eğitim 2023 AUZEF TAKVİMİ! Açıköğretim fakültesi üç ders, telafi sınavı tarihi... AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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