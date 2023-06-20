2023 AUZEF TAKVİMİ! Açıköğretim fakültesi üç ders, telafi sınavı tarihi... AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022-2023 eğitim yılındaki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AUZEF) güz dönemi ve bahar dönemi sınavları tamamlanmış durumda. Öğrencilerin merakla beklediği AUZEF final sınavı tarihleri, öğrenci işleri ve üniversite yönetimi tarafından belirlenmiştir. Öğrenciler, sınav takvimine uygun olarak hazırlıklarını sürdürmektedir.