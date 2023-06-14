İsveç'in NATO üyeliği için Ankara'da kritik görüşme: Ortak Mekanizma heyetleri bir araya geliyor

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, gerçekleştirilecek.
BEŞTEPE'DE TOPLANTI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın ev sahipliğinde, saat 09.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacak.
STOLTENBERG İSTANBUL'DA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Göreve Başlama' törenine katılmıştı.