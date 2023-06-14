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    • Haberler
    • 14.06.2023 07:23
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    • 14.06.2023 07:38
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    İsveç'in NATO üyeliği için Ankara'da kritik görüşme: Ortak Mekanizma heyetleri bir araya geliyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının ardından NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin vetosuyla karşılaştı. Madrid'de gerçekleştirilen zirvede imzalanan mutabakat çerçevesinde terör örgütleriyle mücadele ve suçluların iadesi noktasında adım atma sözü veren Finlandiya ve İsveç'in üyelik müzakereleri başladı. Süreç boyunca mesafe kat eden Finlandiye NATO'ya üye olmayı başarmasın karşın, mutabakatın gerekliliklerini yerine getirmeyen İsveç sürecin dışarısında kaldı. Türkiye'de seçimlerin tamamlanmasının ardından müzakare süreci yeniden hareketleniyor. Bugün Ankara'da Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, ortak mekanizma toplantısı gerçekleştirilecek.

    takvim.com.tr
    İsveç’in NATO üyeliği için Ankara’da kritik görüşme

    Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, gerçekleştirilecek.

    BEŞTEPE'DE TOPLANTI
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın ev sahipliğinde, saat 09.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

    Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacak.

    STOLTENBERG İSTANBUL'DA
    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Göreve Başlama' törenine katılmıştı.

        Törenin ardından, Başkan Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde Stoltenberg'i kabul etmişti.

        Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve NATO yetkilileri de hazır bulunmuştu.

        TERÖRİSTLERİN YUVASI
        İsveç Türkiye'nin talepleri ve mutabakat metnine karşın terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün faaliyetlerine göz yumarken, iade taleplerini bugüne kadar akarşılamadı. Öte yandan İskandinav ülkesi aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarına sessiz kalmış ve yaşanan rezaleti ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmişti.
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            Kritik eşik 11 bin TL
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