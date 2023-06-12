Hem PKK hem LGBT terörünün hamisi İsveç: Kirli derneklere propaganda için milyonlar aktardılar

Küresel sermaye desteğiyle aralıksız propaganda çalışmaları yürüten LGBT lobisinin faaliyetleri hız kesmiyor. Propaganda yapmak için her yolu deneyen, sosyal medyanın her alanını saran, dijital platform içeriklerini kontrol eden LGBT lobisinin Türkiye'deki eli de giderek güçleniyor.
TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ ÇABASI
LGBT lobisinin finansörleri teker teker ortaya çıkarken İsveç'in LGBT propagandasındaki payının büyüklüğü dudak uçuklattı. Geçmiş yıllarda terör örgütü PKK'ya da açtığı dernekler üzerinden para aktarılmasına ön ayak olan İsveç'in Türkiye'de toplum mühendisliği yaptığı ortaya çıktı.
LGBT lobisi, küresel sermayeyi de arkasına alarak propaganda faaliyetlerini giderek artırıyor.
Dijital platformları ve sosyal medyayı gerçek bir propaganda aracı olarak kullanan LGBT lobisi, Türkiye'de de fonlanıyor. ABD'den Kanada'ya ve Avrupa Birliği'ne kadar sayısız ülkede, LGBT'li kuruluşların çocuklar ve gençler üzerindeki propaganda faaliyetleri büyük tepki çekiyor.
HEDEFTE LGBT LOBİSİ VAR
Sabah gazetesinin haberine göre; LGBT lobisinin Türkiye'de toplum mühendisliğine girişmesiyle birlikte propaganda çabaları teker teker afişe edilirken, finansör ülkelerden biri daha gündeme geldi: İsveç.