Hem PKK hem LGBT terörünün hamisi İsveç: Kirli derneklere propaganda için milyonlar aktardılar

İsveçli kuruluş SIDA'nın fonlarındaki rekor pay ise LGBT derneğine ayrılmış durumda. SIDA'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Kaos GL Derneği'ne 2021 yılında 466 bin 369 dolar fon sağlayan İsveç, 2022 yılında 395 bin 738 dolar para aktardı. İsveç'in, Kaos GL'nin faaliyetleri için 2023 sonuna kadar toplamda 1 milyon 281 bin 258 dolar fon aktaracağı belirtildi. SIDA'nın rekor fonu ise 18 milyon 13 bin 944 dolar ile 2020 yılında sağladığı belirtildi.

İsveç'in son 20 yılda Türkiye'deki çeşitli derneklere aktardığı toplam tutarlar ise şu şekilde:

2023: 8 milyon 161 bin 872 dolar

2022: 15 milyon 621 bin 25 dolar

2021: 20 milyon 706 bin 743 dolar

2020: 30 milyon 984 bin 860 dolar

2019: 23 milyon 663 bin 26 dolar

2018: 14 milyon 772 bin 248 dolar

2017: 11 milyon 825 bin 749 dolar

2016: 14 milyon 506 bin 507 dolar

2015: 10 milyon 739 bin 999 dolar

2014: 12 milyon 382 dolar

2013: 12 milyon 794 bin 122 dolar

2012: 10 milyon 316 bin 478 dolar

2011: 14 milyon 305 bin 677 dolar

2010: 13 milyon 982 bin 923 dolar

2009: 8 milyon 572 bin 380 dolar

2008: 7 milyon 409 bin 897 dolar

2007: 6 milyon 982 bin 402 dolar

2006: 3 milyon 247 bin 817 dolar

2005: 2 milyon 481 bin 208 dolar

2004: 1 milyon 807 bin 982 dolar

2003: 1 milyon 381 bin 225 dolar