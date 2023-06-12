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    • Haberler
    • 12.06.2023 13:29
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    • 12.06.2023 13:43
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    Hem PKK hem LGBT terörünün hamisi İsveç: Kirli derneklere propaganda için milyonlar aktardılar

    Küresel aileyi ifsad projesi LGBT, etkin olduğu ülkelerde gençleri ve çocukları hedef alıyor. Türkiye'de yurt dışından fonlanan dernekler yoluyla özellikle sosyal medyada LGBT terörünün, propagandası yapılıyor. Propaganda faaliyetini fonlayan ülkelerin zirvesinde İsveç yer alıyor. Ülke sınırları içerisinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine göz yuman İsveç, bir yandan da belli dernekleri fonlayarak Türkiye'deki gençleri ve çocukları LGBT terörüyle hedef alıyor.

    takvim.com.tr
    LGBT terörünün hamisi İsveç

    Küresel sermaye desteğiyle aralıksız propaganda çalışmaları yürüten LGBT lobisinin faaliyetleri hız kesmiyor. Propaganda yapmak için her yolu deneyen, sosyal medyanın her alanını saran, dijital platform içeriklerini kontrol eden LGBT lobisinin Türkiye'deki eli de giderek güçleniyor.

    TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ ÇABASI
    LGBT lobisinin finansörleri teker teker ortaya çıkarken İsveç'in LGBT propagandasındaki payının büyüklüğü dudak uçuklattı. Geçmiş yıllarda terör örgütü PKK'ya da açtığı dernekler üzerinden para aktarılmasına ön ayak olan İsveç'in Türkiye'de toplum mühendisliği yaptığı ortaya çıktı.

    LGBT lobisi, küresel sermayeyi de arkasına alarak propaganda faaliyetlerini giderek artırıyor.

    Dijital platformları ve sosyal medyayı gerçek bir propaganda aracı olarak kullanan LGBT lobisi, Türkiye'de de fonlanıyor. ABD'den Kanada'ya ve Avrupa Birliği'ne kadar sayısız ülkede, LGBT'li kuruluşların çocuklar ve gençler üzerindeki propaganda faaliyetleri büyük tepki çekiyor.

    HEDEFTE LGBT LOBİSİ VAR
    Sabah gazetesinin haberine göre; LGBT lobisinin Türkiye'de toplum mühendisliğine girişmesiyle birlikte propaganda çabaları teker teker afişe edilirken, finansör ülkelerden biri daha gündeme geldi: İsveç.

        Geçtiğimiz yıllar içinde terör örgütü PKK'nın en büyük finansörlerinden biri olan, açtığı dernekler üzerinden bağış adı altında PKK terör örgütüne kaynak akıtan, teröre verdiği destek nedeniyle NATO üyeliği için Türkiye'den veto yiyen İsveç'in Türkiye'deki LGBT lobisinin büyük destekçilerinden olduğu ortaya çıktı.

        MİLYONLAR AKTARILDI
        Çocuklar ve gençler üzerinde yozlaşma yaratan derneklere para akıtan İsveç'in, terör faaliyetlerinden sonra LGBT lobisi aracılığıyla da Türkiye'de toplum mühendisliği yapmaya çalıştığı anlaşıldı. İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu (SIDA)'nın, yıllardır fonladığı Kaos GL gibi LGBT'li kuruluşlara aktardığı miktarlar dudak uçuklattı.

        EN ÇOK BAĞIŞ YAPAN KURUM
        Toplumdaki LGBT faaliyetlerini normalleştirmeye çalışan propaganda sitesi Kaos GL'nin ana sponsoru olan SIDA'nın Türkiye'deki diğer LGBT derneklerine de aralıksız destek olduğu ortaya çıktı.

        Ana sayfasında "kaosGL.org sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir." ifadesinin yer aldığı Kaos GL başta olmak üzere SIDA, 2020'de Türkiye'de LGBT derneklerine en çok bağış yapan kurumların başında geldi.

        YIL SONU HEDEFLERİ VAR
        Dünya çapında 33 ülkede faaliyet gösteren SIDA'nın, kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye'deki çeşitli derneklere sadece 2023 yılında 8 milyon 162 bin dolar fon aktardığı, resmi sitelerinde açıkça ifade edildi.

            İsveçli kuruluş SIDA'nın fonlarındaki rekor pay ise LGBT derneğine ayrılmış durumda. SIDA'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Kaos GL Derneği'ne 2021 yılında 466 bin 369 dolar fon sağlayan İsveç, 2022 yılında 395 bin 738 dolar para aktardı. İsveç'in, Kaos GL'nin faaliyetleri için 2023 sonuna kadar toplamda 1 milyon 281 bin 258 dolar fon aktaracağı belirtildi. SIDA'nın rekor fonu ise 18 milyon 13 bin 944 dolar ile 2020 yılında sağladığı belirtildi.

            İsveç'in son 20 yılda Türkiye'deki çeşitli derneklere aktardığı toplam tutarlar ise şu şekilde:

            2023: 8 milyon 161 bin 872 dolar
            2022: 15 milyon 621 bin 25 dolar
            2021: 20 milyon 706 bin 743 dolar
            2020: 30 milyon 984 bin 860 dolar
            2019: 23 milyon 663 bin 26 dolar
            2018: 14 milyon 772 bin 248 dolar
            2017: 11 milyon 825 bin 749 dolar
            2016: 14 milyon 506 bin 507 dolar
            2015: 10 milyon 739 bin 999 dolar
            2014: 12 milyon 382 dolar
            2013: 12 milyon 794 bin 122 dolar
            2012: 10 milyon 316 bin 478 dolar
            2011: 14 milyon 305 bin 677 dolar
            2010: 13 milyon 982 bin 923 dolar
            2009: 8 milyon 572 bin 380 dolar
            2008: 7 milyon 409 bin 897 dolar
            2007: 6 milyon 982 bin 402 dolar
            2006: 3 milyon 247 bin 817 dolar
            2005: 2 milyon 481 bin 208 dolar
            2004: 1 milyon 807 bin 982 dolar
            2003: 1 milyon 381 bin 225 dolar

            TEK BİR DERNEĞE REKOR FON
            Yine SIDA'nın verilerine göre Kaos GL Derneği'ne 2021 yılında 466 bin 369 dolar fon aktaran İsveç, 2022 yılında 395 bin 738 dolarlık para akışı sağladı. İsveç'in, Kaos GL'nin faaliyetleri için 2023 sonuna kadar hedeflediği toplam tutarın 1 milyon 281 bin 258 dolar olduğu aktarıldı.

            PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
            İsveç'in fonladığı Kaos GL sitesi, geçtiğimiz yıllarda İsveç desteğiyle bir kılavuz da hazırlamıştı. "LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?" başlıklı kılavuz, birçok eğitimciye mail ve posta yoluyla gönderilmişti. Çocukların hedef alındığı kılavuzda, "Kapsayıcı Eğitim, LGBTİ+ Çocuklar Ne Yaşar, LGBTİ+ Öğrencileri Kapsamak ve Desteklemek: Neler Yapabilirsiniz, Okul Çalışmaları: Neler Yapılabilir, Öğrenciniz Size Açıldığında ve Trans Öğrencileriniz İçin Neler Yapabilirsiniz" gibi bölümler bulunuyordu.

                MEDYA KURULUŞLARINI FİŞLİYORLAR
                Kaos GL sitesi aynı zamanda, Türkiye'deki LGBT lobisinin kirli propagandasını ifşa eden medya kuruluşları ve gazetecileri de yayınladıkları aylık raporlar ile fişliyor.

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