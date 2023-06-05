NATO Sekreteri Stoltenberg Başkan Erdoğan’a İsveç için dökerken Stockholm’deki PKK gösterisi dünyayı şaşırttı: Alenen izin veriliyor!

Türkiye'ye kuzey Kosova'ya katkıda bulunduğu için ve birlikler gönderdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye aynı zamanda Irak'ın kuvvetlerinin NATO kapsamındaki eğitimine de destek sağlamaktadır. Önceden tanımlanmış kuvvetlerinin NATO'nun Macaristan'daki çok uluslu muharebe grubuna tanımlamıştır. Türkiye aynı zamanda Ukrayna'ya da güçlü destek vermektedir. Bunun aynı zamanda Karadeniz'deki tahıl liderliğini de kapsamaktadır. Son olarak birkaç ay önce korkunç yıkıma neden olarak depreme yönelik dayanışmamı göstermek içinde gelmiştim. Bu zamandan bu yana NATO depreme yönelik müdahalelere büyük katkı sağlamıştır. Bu binlerce insana geçici barınak sağlanmasını da kapsamaktadır" dedi.