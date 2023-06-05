NATO Sekreteri Stoltenberg Başkan Erdoğan'a İsveç için dökerken Stockholm'deki PKK gösterisi dünyayı şaşırttı: Alenen izin veriliyor!
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın mazbata törenine katılan ve daha sonrasında basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı basın açıklamasında İsveç'in verdiği sözü yerine getirdiğini iddia edip, "İsveç kayda değer ve somut adımlar atmıştır" dedi. Stoltenberg Türkiye'yi İsveç için ikna etmeye çalıştığı sırada Stockholm'de bir skandala imza atılıyordu. PKK yandaşları, İsveç'in başkenti Stockholm'de polislerin gözü önünde bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. Stoltenberg ve Başkan Erdoğan'ın kritik görüşmesini ele alan dünya basını Stockholm'deki skandalı görmezden gelemedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İbrahim Kalın eşlik etti. Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Herkese iyi günler. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeni kabinesindeki üyelerle birlikte oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Türkiye son derece önemli ve değerli NATO müttefiki ve ittifaka kritik katkılar sağlamaktadır. Bu katkılar son olarak Kosova'daki barışı koruma misyonuna sağlanan birlikleri de kapsamaktadır. Ki bu katkılar hali hazırda gerilimlerin yükseldiği durumda son derece önem arz etmektedir.
Türkiye'ye kuzey Kosova'ya katkıda bulunduğu için ve birlikler gönderdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye aynı zamanda Irak'ın kuvvetlerinin NATO kapsamındaki eğitimine de destek sağlamaktadır. Önceden tanımlanmış kuvvetlerinin NATO'nun Macaristan'daki çok uluslu muharebe grubuna tanımlamıştır. Türkiye aynı zamanda Ukrayna'ya da güçlü destek vermektedir. Bunun aynı zamanda Karadeniz'deki tahıl liderliğini de kapsamaktadır. Son olarak birkaç ay önce korkunç yıkıma neden olarak depreme yönelik dayanışmamı göstermek içinde gelmiştim. Bu zamandan bu yana NATO depreme yönelik müdahalelere büyük katkı sağlamıştır. Bu binlerce insana geçici barınak sağlanmasını da kapsamaktadır" dedi.
Seçimdeki başarısından dolayı Başkan Erdoğan'ı tebrik ettiğini söyleyen Jens Stoltenberg "Sayın Cumhurbaşkanı ile olan görüşmemde kendisini yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettim. Yüksek katılımdan dolayı Türk milletine de takdir ve saygılarımı sundum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben NATO'nun önümüzdeki ay yapılacak zirvesinde gündeme alınacak konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduk.
NATO'nun Ukrayna'ya güçlü desteğine caydırıcılık ve savunmamızı daha da güçlendirilmesi için atılması gereken adımları, Kosova'daki varlığımızın önemini ve tabi ki de terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle olan mücadelemizi ele aldık. Aynı zamanda İsveç'in NATO üyeliğine yönelik sürecini de ele aldık. Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri vardır. Hiçbir müttefik daha fazla terörist saldırıya maruz kalmamıştır. İsveç kayda değer ve somut adımlar atmıştır.