Son dakika: NATO'yu rüyalarında bile göremeyecekler! İsveç Yüksek Mahkemesi Palu'dan Kur'an-ı Kerim provokasyonuna ortak oldu! Skandal karar

The Guardian gazetesi, 'Türkiye İsveç'te aşırı sağcıların Kur'an yakmasını kınıyor' başlıklı haberinde, büyükelçilik önündeki olayın Ankara ve Stockholm arasındaki gerilimi daha da kışkırtacağını dile getirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yayın organı El Arabiya, 'İsveç Başbakanı, Kur'an yakılmasını 'son derece saygısız' diyerek kınadı' başlığıyla gelişmeleri aktardı.
İran'ın Tasnim haber ajansı, gelişmeleri aktardığı haberine 'Türkiye İsveç'in NATO taahhütlerini sorguluyor' başlığını attı.
Yunan Skai televizyonu, 'Stockholm'ün Türkiye ile NATO müzakereleri çabaları kördüğüm' dedi.
Lübnan'dan El Meyadin televizyonu, 'İsveç'in NATO başvurusu, Türkiye ile yinelenen kavgalar nedeniyle ölümle yüzleşiyor' başlığını tercih etti.
Kanada'dan CBC televizyonu ise, 'İsveç Dışişleri Bakanı, ülkesinin NATO üyeliğinin onaylanmasına yaklaştığını söylüyor' başlıklı haberinde, bakan Tobias Billström'ün röportajına yer verdi. Röportajda Dışişleri Bakanı Billström'ün son günlerdeki skandallardan hiç söz etmediği göze çarptı.
AL JAZEERA GÜN GÜN SAYDI
Al Jazeera, Türkiye ve İsveç arasındaki gerilimin günlüğünü çıkardı. Yayın organının işaret ettiği ilk tarih, 12 Mayıs 2022. Söz konusu tarihte Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusunda bulunacağının sinyalini verdi.
Bir gün sonra, 12 Mayıs 2022'de ise, Başkan Erdoğan Finlandiya'ya ilk kırmızı ışığı yaktı, Ankara'nın Stockholm ve Helsinki'nin NATO'ya girişine destek vermesinin mümkün olmadığını söyledi.
Takvimler 15 Mayıs 2022'yi gösterdiğinde İsveç ve Finlandiya arka arkaya NATO'ya üye olmak istediklerini resmen duyurdu. Bir gün sonra Erdoğan Türkiye'nin iki ülkenin üyeliğine olumsuz baktığını doğruladı, Ankara'ya heyet gönderme teklifini reddetti.