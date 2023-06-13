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    • 13.06.2023 23:13
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    CHP'li Özgür Özel adaylığını resmen ilan etti: "Genel başkanlıksa Genel başkanlık, adayım, hazırım, buradayım" | Gözler Bay Bay Kemal'de

    CHP fırtınalı günlerden geçiyor... Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel 'değişim' çağrısı yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. İkili bununla da yetinmeyip otel köşelerinde gizli bir görüşme yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le yaptığı görüşmeyi doğrulayan İmamoğlu, "Değişim talebi hepimizde var" şeklinde konuştu. Bu gelişmenin etkileri sürerken Özgür Özel'den bomba bir çıkış geldi. Özel, "Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım" diyerek genel başkanlığa resmen talip oldu. Bu noktada gözler "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" diyerek koltuğuna talip olanlara rest çeken Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

    takvim.com.tr
    CHP’li Özgür Özel adaylığını resmen ilan etti!

    28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Parti tabanından bir kesim 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.

    Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama almak istedi.



    BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ, İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ: TOPYEKÜN DEĞİŞİM
    Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyerek de CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti.


    İmamoğlu'ndan sonra Özgür Özel sahneye çıktı...

    Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.



        İKİ 'DEĞİŞİM'Cİ OTEL KÖŞELERİNDE FİSKOSTA: İMAMOĞLU GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI
        Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu gözüne kestiren Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel ikilisinin İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde bir araya gelmesi gündeme bomba gibi düştü.

        Özgür Özel'le yaptığı görüşmeyi doğrulayan İmamoğlu, "Değişim talebi hepimizde var" şeklinde konuştu. CHP'li İBB Başkanı, "Önceliğim İstanbul diyen" Kılıçdaroğlu'na da "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle de rest çekti.



        Bu durum sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi...

        KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KOLTUĞU BIRAKMIYORUM' MESAJI: "KAPTAN OLARAK GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRECEĞİM"
        Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere kadar koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Ben CHP'nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin Genel Başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref, benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır" dedi.



        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkanlığa aday olduğunu resmen duyurdu.

        Gelişmeyi Halk TV canlı yayınında duyuran CHP yandaşı gazeteci Murat Ağırel, "Özel'e 'aday mısınız?' diye sordum, 'Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım' diyerek yanıt verdi" ifadelerini kullandı.



            "GENEL BAŞKANLIKSA GENEL BAŞKANLIK"
            Ağırel, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

            "Özgür Özel ile görüştüm. "Aday mısınız?" diye sordum, "Adayım, hazırım" diye konuştu. Verdiği yanıtı aynen aktarıyorum:

            Genel başkanlıksa Genel başkanlık. Fedakarlıksa fedakarlık. İhtiras değil her şartta kazanmaya özlem. Kaybeden takımda santrafor olacağıma şampiyon takımda her mevkiye talibim. Gerekirse sorumluluk, gerekirse fedakarlık. Ben de varım. İnançla kararlılıkla buradayım. Çaresiz seçeneksiz umutsuz değiliz. Ama inatçı bir ihtiras sahibi de değilim. Üye delege ülke şartlar yürü derse yürürüm. Dur derse dururum. Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım. Hem sorumluluk almaya hem fedakarlık yapmaya hazırım."
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            Haberler Güncel CHP'li Özgür Özel adaylığını resmen ilan etti: "Genel başkanlıksa Genel başkanlık, adayım, hazırım, buradayım" | Gözler Bay Bay Kemal'de
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