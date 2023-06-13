İşin özü delege! Ekremcilerin 'Kılıçdaroğlu'nu deviremeyiz' karamsarlığı: Fatih Portakal'dan tepki çeken "Hz. Ali çıksa yenemez" sözleri

28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Parti tabanından bir kesim 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.
Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı.
BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ, İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ: TOPYEKÜN DEĞİŞİM
Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyerek de CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti.
İKİ 'DEĞİŞİM'Cİ OTEL KÖŞELERİNDE FİSKOSTA: İMAMOĞLU GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu gözüne kestiren Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel ikilisinin İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde bir araya gelmesi gündeme bomba gibi düştü.
Özgür Özel'le yaptığı görüşmeyi doğrulayan İmamoğlu, "Değişim talebi hepimizde var" şeklinde konuştu.
CHP'li İBB Başkanı, "Önceliğim İstanbul diyen" Kılıçdaroğlu'na da "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle resti çekip aleni bir şekilde CHP koltuğunu istediğini vurguladı.