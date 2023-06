İşin özü delege! Ekremcilerin 'Kılıçdaroğlu'nu deviremeyiz' karamsarlığı: Fatih Portakal'dan tepki çeken "Hz. Ali çıksa yenemez" sözleri

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken topa İmamoğlu'nun okul arkadaşı, CHP'nin kadrolu tetikçisi Fatih Portakal girdi.





PORTAKAL: "KURULTAY AĞI, DELEGE AĞI... HZ. ALİ ÇIKSA YENEMEZ"

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yaptığı 'değişim' çağrılarına dikkat çeken Portakal, "Yerel seçimlere CHP nasıl gidecek? 11-12 yıldır olağan kurultayı şekillendiren bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Değiştirilmesi çok zor, imkansız değil. Bir CHP'linin sözünü hatırlatayım "Hz. Ali çıksa karşısına yenemez" diyordu. Bu böyledir. Deniz Baykal zamanında da böyleydi. Liderin yıllarca kurduğu kurultay ağı, delege ağı bu şekilde... Kıramıyorsunuz. Bu her yerde böyle" ifadelerini kullandı.



"KILIÇDAROĞLU'NU DEVİREMEYİZ" KARAMSARLIĞI

İmamoğlu'na verdiği açık destekle ön plana çıkan, sunduğu her bültende Kılıçdaroğlu'na demediğini bırakmayan Portakal'ın "Kılıçdaroğlu'nu deviremeyiz" karamsarlığı dikkatlerden kaçmadı.



Bu durum akıllara Bay Bay Kemal'in Ekrem İmamoğlu'na verdiği 'Delege bende kurultay bende istediğin kadar dene' mesajını akıllara getirdi.