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    • 15.06.2023 08:39
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    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! 15 Haziran 2023 BEŞİKTAŞ TRANSFER durumu! O isim ABD'ye gidiyor..

    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için araştırmalar hızlandı. Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda hareket etme kararı alan ve birçok alana takviye yapmayı planlayan Beşiktaş transfer konusunda adım atmaya başladı. İşte Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

    takvim.com.tr
    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri!

    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Yeni sezon için çalışmalar başladı. İşte Beşiktaş transfer durumu...

    KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ AYRILIK

    Takımın bazı isimlerine gelen teklifleri de değerlendiren Beşiktaş'ta kimsenin beklemediği bir ayrılık yaşanabilir...

    Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan oyunculardan Umut Meraş'la ABD'den bir kulübün ilgilendiği öğrenildi.

    QUARESMA SÜRPRİZİ

    Renato Sanches'in yanı sıra Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma gelişmesi yaşanmış ve 39 yaşındaki Portekizli yıldız siyah-beyazlılara geri dönmek için mesaj göndermişti.

    Siyah-beyazlı yönetim ise kararı teknik direktör Şenol Güneş'e bıraktı.

    SAISS GİDİYOR!

    Sezonun son bölümünde performansını artıran ve savunmanın önemli bir ismi haline gelen Romain Saiss, İngiltere'ye dönmek istiyor...

    Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Wolverhampton'dan bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı Faslı stoper, milli takım kampına katılmadan hemen önce yönetimle görüşerek ayrılık talebini iletti.

    Kulüpte 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncunun, "Takımdan ayrılmak istiyorum. Bu konuda bana kolaylık sağlamanızı bekliyorum" dediği; Beşiktaşlı kurmayların ise, "Ayrılmak istiyorsan belirlediğimiz rakamı getirmelisin" karşılığını verdiği öğrenildi.

        ANTE REBIC HEDEFTE

        Beşiktaş, Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic'i kiralamak için Milan'a teklif yaptı.

        Siyah-beyazlılar, bir yandan 29 yaşındaki futbolcuyu 4-5 milyon Euro civarında satmak isteyen İtalyan kulübünü ikna etmeye çalışırken bir yandan da Rebic'e talip olan Alman ekipleri Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt ile yarış halinde.

        BEŞİKTAŞ'TAN MATIIAS VARGAS ADIMI

        Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.

        ŞENOL GÜNEŞ SICAK

        26 yaşındaki Arjantinli futbolcu, sağ açık, sol açık ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabilen futbolcu, Türkiye'de daha önce Adana Demirspor forması da giydi.

        Futbolcunun menajerinin temas kurduğu Beşiktaş'a Tangocu'yu önerdiği, teknik direktör Şenol Güneş'in Vargas'a sıcak baktığı öğrenildi. Birden çok mevkide oynayabiliyor olması da futbolcuyu transferde cazip hale getiriyor.

        2021-22 sezonunda Adana Demirspor'da toplam 38 maça çıkan Arjantinli futbolcu 5 gol atıp, 13 asist yapmış ve 18 gole katkıda bulunmuştu. Daha sonra transfer olduğu Shanghai ekibinde 2022 sezonunda 22 maçta 1 gol, 7 asist üreten Vargas, bu sezon ise 10 maçta 1 asistlik katkı yaptı.
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        Haberler Haberler Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! 15 Haziran 2023 BEŞİKTAŞ TRANSFER durumu! O isim ABD'ye gidiyor..
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