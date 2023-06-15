Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! 15 Haziran 2023 BEŞİKTAŞ TRANSFER durumu! O isim ABD'ye gidiyor..

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Yeni sezon için çalışmalar başladı. İşte Beşiktaş transfer durumu...
KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ AYRILIK
Takımın bazı isimlerine gelen teklifleri de değerlendiren Beşiktaş'ta kimsenin beklemediği bir ayrılık yaşanabilir...
Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan oyunculardan Umut Meraş'la ABD'den bir kulübün ilgilendiği öğrenildi.
QUARESMA SÜRPRİZİ
Renato Sanches'in yanı sıra Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma gelişmesi yaşanmış ve 39 yaşındaki Portekizli yıldız siyah-beyazlılara geri dönmek için mesaj göndermişti.
Siyah-beyazlı yönetim ise kararı teknik direktör Şenol Güneş'e bıraktı.
SAISS GİDİYOR!
Sezonun son bölümünde performansını artıran ve savunmanın önemli bir ismi haline gelen Romain Saiss, İngiltere'ye dönmek istiyor...
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Wolverhampton'dan bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı Faslı stoper, milli takım kampına katılmadan hemen önce yönetimle görüşerek ayrılık talebini iletti.
Kulüpte 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncunun, "Takımdan ayrılmak istiyorum. Bu konuda bana kolaylık sağlamanızı bekliyorum" dediği; Beşiktaşlı kurmayların ise, "Ayrılmak istiyorsan belirlediğimiz rakamı getirmelisin" karşılığını verdiği öğrenildi.