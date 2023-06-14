Son dakika: Koltuğu bırakmamak için direniyor! Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmesini isteyen Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan'ın üstünü çizdi

KAFTANCIOĞLU DA İMAMOĞLU'NU İSTEMİYOR

Öte yandan partiye yakın kaynaklar, kurultayda genel başkanlığa aday olsa da olmasa da İmamoğlu için İstanbul defterinin 31 Mart yerel seçimleri ile birlikte kapanmasını "yüksek ihtimal" olarak yorumluyor.

İmamoğlu ile arası açık olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da İstanbul'daki bu değişime tam destek verdiği öğrenildi.