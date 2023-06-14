Son dakika: Koltuğu bırakmamak için direniyor! Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmesini isteyen Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan'ın üstünü çizdi

Yerel seçimlere 9 ay kala CHP kulislerinden peş peşe çarpıcı iddialar geliyor. Seçimler öncesi "baba-oğul" görüntüsü çizen, 29 Mayıs'tan sonra ise birbirlerine cephe alan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun kurultay satrancı devam ediyor.
Delege gücünü elinde bulunduran ve kendisine yönelik "koltuğu bırak" çağrılarından rahatsız olan Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde hem İmamoğlu hem de Tanju Özcan'ı bir daha belediye başkanlığına aday göstermeyeceği ifade ediliyor.
İddiaya göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yargı sürecinin tamamlanmaması halinde bunu da bahane ederek, parti tabanından tepki çekmeyecek güçlü bir ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak göstermeye hazırlanıyor.