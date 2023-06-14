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    • 14.06.2023 09:48
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    • 14.06.2023 09:48
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    Son dakika: Koltuğu bırakmamak için direniyor! Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmesini isteyen Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan'ın üstünü çizdi

    Son dakika haberleri... 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs'ta yine Başkan Erdoğan'a karşı mağlup oldu. Yaşanılan hezimetin ardından CHP içi resmen karıştı. Parti içinden Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' sesleri yükselirken CHP Lideri'nin kulak tıkaması ve koltuğu bırakma niyetinde olmaması siyasi gündemde büyük yer kaplamaya başladı. Seçimlerin hemen ardından ilk kazan kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuş 'değişim' demiş, ardından Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmasını isteyen bu iki ismin biletini kesti. Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde iki isim yerine şimdiden alternatif adayları değerlendirdiği ifade ediliyor.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu istifasını isteyen iki ismin üstünü çizdi

    Yerel seçimlere 9 ay kala CHP kulislerinden peş peşe çarpıcı iddialar geliyor. Seçimler öncesi "baba-oğul" görüntüsü çizen, 29 Mayıs'tan sonra ise birbirlerine cephe alan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun kurultay satrancı devam ediyor.

    Delege gücünü elinde bulunduran ve kendisine yönelik "koltuğu bırak" çağrılarından rahatsız olan Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde hem İmamoğlu hem de Tanju Özcan'ı bir daha belediye başkanlığına aday göstermeyeceği ifade ediliyor.

    İddiaya göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yargı sürecinin tamamlanmaması halinde bunu da bahane ederek, parti tabanından tepki çekmeyecek güçlü bir ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak göstermeye hazırlanıyor.

        KAFTANCIOĞLU DA İMAMOĞLU'NU İSTEMİYOR
        Öte yandan partiye yakın kaynaklar, kurultayda genel başkanlığa aday olsa da olmasa da İmamoğlu için İstanbul defterinin 31 Mart yerel seçimleri ile birlikte kapanmasını "yüksek ihtimal" olarak yorumluyor.

        İmamoğlu ile arası açık olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da İstanbul'daki bu değişime tam destek verdiği öğrenildi.

        İmamoğlu'nun kurultayda aday olması ve Kılıçdaroğlu'na kaybetmesi halinde parti içinde pasif bir konuma düşeceği ve ardından istifa ederek kendi partisini kurabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

        PİŞKİNLİK DENİNCE AKLA KEMAL KILIÇDAROĞLU GELECEK
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdasını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Kemal Kılıçdaroğlu 7 Mart'ta "Bu kürsüye veda için ve size bugün son kez bakmak için buradayım. Hakkınızı helal edin" dediği kürsüden, dün tüm istifa çağrılarına umursamadan CHP lideri olarak konuşma yaptı" dedi.

        Yandaş isimlerin bile istifa et dediğini hatırlatan Tezel, "Siyasi literatürde 'pişkinlik' denince akla ilk gelecek isim Kılıçdaroğlu'dur artık" ifadelerini kullandı.

        İşte Tezel'in yazısından ilgili bölüm:

        Kemal Kılıçdaroğlu 7 Mart'ta "Bu kürsüye veda için ve size bugün son kez bakmak için buradayım. Hakkınızı helal edin" dediği kürsüden, dün tüm istifa çağrılarına umursamadan CHP lideri olarak konuşma yaptı.
        ■ Konuşmasında kendisini şu an yoğun bir şekilde eleştiren muhalif gazeteciler için aynen şunu söyledi: "Kalemi eline alıp da önyargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevim."
        ■ Bu sözün ardından Fatih Portakal'ın "Kılıçdaroğlu aday olursa ben oy vermem diyenler var. Vereceksin kardeşim" sözü aklıma geldi!

        Birçok muhalif yorumcu yazar, sanatçı aynı çağrıda bulunmuştu. Şimdi susuyorlar. Portakal ise gece gündüz Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ediyor.
        CHP lideri de ona "Kalemini satanlar" diye cevap veriyor! Nereden nereye?

            ■ Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşmasında "Değişimin parçası olmak istiyorum diyen arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Önce bireysel beklentilerden arınmak lazım" sözü de korkudan "Değişim gerekli" demekten öteye geçemeyen Ekrem İmamoğlu'na yönelikti galiba!
            13 yılda 12 seçim kaybettiği halde koltuğunu bırakmak istemeyen biri, nasıl 'bireysel beklentiler içinde olmayın' diyebilir? Bu kişi Kılıçdaroğlu ise der!

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            Aynı konuşmada CHP liderinin "Bu ülkeye demokrasiyi gerçek anlamda getirinceye kadar yolumuza devam edeceğiz" sözüne ise sesli güldüm.
            Kılıçdaroğlu, partisinde öyle bir dikta rejimi kurdu ki, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hariç kimse tek bir kelime edemiyor!
            Demokrasi önce CHP'ye lazım!
            Kılıçdaroğlu'nun yandaşları bile "Bırak", "Git", "Hâlâ o koltukta nasıl oturuyorsun" diyor. Seçmenler "Sen partinin başındaysan belediye seçimlerinde CHP'yi oy vermem" diye isyan ediyor ama onda 'tık' yok!
            Siyasi literatürde 'pişkinlik' denince akla ilk gelecek isim Kılıçdaroğlu'dur artık!

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            Haberler Güncel Son dakika: Koltuğu bırakmamak için direniyor! Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmesini isteyen Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan'ın üstünü çizdi
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