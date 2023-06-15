BLACKPINK grubuna büyük şok! Blackpink Jisoo gruptan ayrılacak mı? Jisoo kanser mi, hastalığı ne?

JISOO KİMDİR?

Kim Ji-soo, 3 Ocak 1995 tarihinde Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki Gunpo şehrinde doğmuştur. Bir abisi ve bir ablası vardır. Çocukken basketbol oynadı ve tekvando eğitimi aldı. Ayrıca çocukken TVXQ hayranıydı. Kim Ji-soo, Seul Sanat Okulu'nda okumuştur. 11. sınıfta okulunun drama kulübü seçmelerine katılmış, seçmeleri kazanarak oyunculuk adına ilk deneyimlerini elde etmiştir.

2011 yılında YG Entertainment tarafından düzenlenen seçmelere katılıp seçilmiş ve 5 yıl stajyerlik eğitimi aldıktan sonra 8 Ağustos 2016'da YG Entertainment tarafından kurulan Güney Koreli kız müzik grubu Blackpink'in görseli ve lider vokali olarak çıkış yapmıştır. 2021 yılında Snowdrop dizisinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.