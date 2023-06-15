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    • Haberler
    • 15.06.2023 10:13
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    • 15.06.2023 10:13
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    BLACKPINK grubuna büyük şok! Blackpink Jisoo gruptan ayrılacak mı? Jisoo kanser mi, hastalığı ne?

    Blackpink üyelerinden Jisoo sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Blackpink Jisoo gruptan ayrılacak mı?

    Blackpink grubunun vokali Jisoo'nun Blackpink grubundan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Blackpink gruptan ayrılacak mı yer alıyor. Peki, Jisoo kanser mi? Jisoo hastalığı ne? İşte detaylar...

    JISOO KİMDİR?

    Kim Ji-soo, 3 Ocak 1995 tarihinde Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki Gunpo şehrinde doğmuştur. Bir abisi ve bir ablası vardır. Çocukken basketbol oynadı ve tekvando eğitimi aldı. Ayrıca çocukken TVXQ hayranıydı. Kim Ji-soo, Seul Sanat Okulu'nda okumuştur. 11. sınıfta okulunun drama kulübü seçmelerine katılmış, seçmeleri kazanarak oyunculuk adına ilk deneyimlerini elde etmiştir.

    2011 yılında YG Entertainment tarafından düzenlenen seçmelere katılıp seçilmiş ve 5 yıl stajyerlik eğitimi aldıktan sonra 8 Ağustos 2016'da YG Entertainment tarafından kurulan Güney Koreli kız müzik grubu Blackpink'in görseli ve lider vokali olarak çıkış yapmıştır. 2021 yılında Snowdrop dizisinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.

    BLACKPINK JISOO KANSER Mİ?

    Blackpink grubunun üyelerinden Jisoo, kanser olduğu iddialarıyla gündeme geldi. Kim Ji-soo'nun sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı Jisoo, Blackpink'in Osaka'da gerçekleşen konserinde korona olması sebebiyle sahneye çıkamamıştır. Kim Ji-soo'nun kanser olduğu yönünde resmi bir açıklama yer almamaktadır.

        BLACKPINK DAĞILIYOR MU?

        YG Entertainment, grup kurucusu olarak, Rose'un solo şarkısıyla ilgili çıkan haberlere ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Ajans, Rose'un 31 Ocak'ta Blackpink'in yaklaşan The Show konserinde ilk defa solo olarak sahne alacağını doğruladı. Ayrıca, Rose'un şarkı için çekilen video klibinin tamamlandığını ve yüksek kaliteli bir yayın için son aşamalarda büyük çaba harcadıklarını da belirtti. Bu heyecan verici haber, dünya çapında ün kazanmış müzik grubunun hayranlarını sevindirdi.

        Blackpink üyesi Rose, solo şarkısıyla sahneye çıkacak. Rose'un solo projesinin doğrulandığından sonra, grup Blink olarak bilinen hayran kitlesinin sosyal medyada büyük bir hareketlilik yaşadığı görüldü. Grup hayranlarından bazıları bu solo adımı desteklerken, bazıları ise grubun içerisinde çatışmalara yol açabileceğini düşündü. Ancak, grup dağılmayacak.
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        Haberler Haberler BLACKPINK grubuna büyük şok! Blackpink Jisoo gruptan ayrılacak mı? Jisoo kanser mi, hastalığı ne?
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