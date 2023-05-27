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    • Haberler
    • 27.05.2023 12:23
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    • 27.05.2023 12:29
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    Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun teröristbaşıyla görüşme yalanı! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Güneş balçıkla sıvanmaz

    Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da hiçbir görüşme yapılmadığını belirterek, "Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir Güneş balçıkla sıvanmaz." dedi.

    takvim.com.tr
    Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na yalanlama

    Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında dile getirdiği iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

    Açıklada, şunları kaydetti:
    "İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır. Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hiçbir yalan terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemeye yetmez."

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    Haberler Haberler Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun teröristbaşıyla görüşme yalanı! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Güneş balçıkla sıvanmaz
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