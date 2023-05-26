Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! Terörist Sozdar Avesta bebek katili Öcalan'ın özgürlüğü için oy istedi
Terör örgütü PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha geldi! PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Sozdar Avesta PKK'nın yayın organına yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan terörist Sozdar Avesta, "14 Mayıs'ta faşizme ders verildi" diyerek 28 Mayıs için çağrı yaptı. Avesta, "Apo'ya tecridin sonlandırılması ancak ve ancak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğüyle mümkün olacaktır. Faşizmi yıkarsak, faşist egemenliğini kırarsak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğünü kaçınılmaz kılabiliriz." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi.
7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'dan 2. tur için destek gelmeye devam ediyor.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.
Seçimler 50+1 kuralından ötürü ikinci tura kalırken millet 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek ve kararını verecek.
KILIÇDAROĞLU "MİLLİYETÇİ" POZLAR KESİYOR AMA NAİFEL!
Kılıçdaroğlu benimsediği ikiyüzlü siyaseti sandıkta fark yemesinin ardından bir kez daha gün yüzüne çıktı.
İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video çekti. Kılıçdaroğlu milliyetçi tabandan oy alabilmek için milliyetçi rolü kesse de gerçek yine ortaya çıktı.
PKK'LI TERÖRİST SOZDAR AVESTA'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK!
Terör örgütü PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Sozdar Avesta PKK'nın yayın organına yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi.
Bebek katili Abdullah Öcalan'ı özgürlükçü olarak tanıtan terörist Avesta, "Apo'nun sesinin çıkmaması için, üzerinde ağırlaştırılmış tecrit uyguluyorlar, kirli faşizan siyaset yürütüyorlar. 26 aydır Apo'dan haber alamıyoruz. İmralı adasında özel yasalar uygulanıyor. " dedi.
TERÖSİTBAŞI APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN OY İSTEDİ
Başkan Erdoğan'ı ve iktidarı hedef alan terörist Sozdar Avesta, "Apo'ya tecridin sonlandırılması ancak ve ancak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğüyle mümkün olacaktır. Faşizmi yıkarsak, faşist egemenliğini kırarsak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğünü kaçınılmaz kılabiliriz; toplumlar, kadınlara yönelik soykırımın, katliamları ortadan kaldırabiliriz. " dedi.
AÇIK AÇIK KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK: 28 MAYIS'TA...
Terörist Sozdar Avesta şu skandal sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef almayı sürdürürken Kılıçdaroğlu'na oy istedi;
"Eğer aldığımız bir nefes varsa, bu ancak Apo'nun özgürlüğü ile, Apo şahsında halkımızın ve kadınların özgürlüğünü sağlamakla mümkündür. Şunu çok iyi biliyoruz; halkımız dönem görevlerini yerine getirecektir. Bu anlarda, bu günlerde değerli bir mücadele yürüttüler. Faşizmin yıkılması için demokratik bir şekilde seçimleri de bir mücadele yöntemi olarak kullandılar. Bütün hile ve sahtekarlıklara rağmen halkımız özellikle 14 Mayıs'ta faşiste, soykırımcıya büyük bir ders verdi. Ancak işimiz daha bitmedi.