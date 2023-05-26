Terör örgütü PKK’dan Kılıçdaroğlu’na bir destek daha! Terörist Sozdar Avesta bebek katili Öcalan’ın özgürlüğü için oy istedi

AÇIK AÇIK KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK: 28 MAYIS'TA...

Terörist Sozdar Avesta şu skandal sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef almayı sürdürürken Kılıçdaroğlu'na oy istedi;

"Eğer aldığımız bir nefes varsa, bu ancak Apo'nun özgürlüğü ile, Apo şahsında halkımızın ve kadınların özgürlüğünü sağlamakla mümkündür. Şunu çok iyi biliyoruz; halkımız dönem görevlerini yerine getirecektir. Bu anlarda, bu günlerde değerli bir mücadele yürüttüler. Faşizmin yıkılması için demokratik bir şekilde seçimleri de bir mücadele yöntemi olarak kullandılar. Bütün hile ve sahtekarlıklara rağmen halkımız özellikle 14 Mayıs'ta faşiste, soykırımcıya büyük bir ders verdi. Ancak işimiz daha bitmedi.