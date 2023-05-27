PKK medyasından Kemal Kılıçdaroğlu’na destek! Oy pusulasıyla destek istediler

Kılıçdaroğlu milliyetçi tabandan oy alabilmek için son olarak mülteci provokasyonunu körükleyen Ümit Özdağ ile masaya oturdu. Ancak terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP Kılıçdaroğlu'na destek açıklayarak Kılıçdaroğlu'nun taktığı milliyetçi maskesini bir kez daha düşürdü.