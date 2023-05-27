PKK medyasından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek! Oy pusulasıyla destek istediler
Terör örgütü PKK, 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha verdi! PKK'nın yayından organlarından Yeni Özgür Politika isimli paçavra yayınladığı manşet haberinde Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık destek isteyerek "Evet" mührü basılı oy pusulası görseli kullandı. İşte detaylar...
27.05.2023 09:38 - Son Güncelleme: 27.05.2023 09:38
8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'dan manşet desteği geldi!
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı. Seçimler 50+1 kuralı sebebiyle ikinci tura kalırken millet 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek ve kararını verecek.
İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından Atatürk portesinin önüne geçerek çektiği bir video çekti.