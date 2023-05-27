HDPKK'lı Selahattin Demirtaş ikinci tur öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi!

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.
Seçimler 50+1 kuralı sebebiyle ikinci tura kaldı. Millet yarın yani 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek ve kararını verecek.
KILIÇDAROĞLU "MİLLİYETÇİ" ROLÜNE BÜRÜNDÜ AMA GERÇEK ORTADA
Kılıçdaroğlu benimsediği ikiyüzlü siyaseti sandıkta fark yemesinin ardından netleşti.
İlk tur öncesi HDPKK ile masaya oturan, özerklik vadedip 'kayyuma son' diyen Kılıçdaroğlu Kandil'den gelen destek açıklamalarına da ses çıkarmadı. FETÖ'cülere KHK sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından milliyetçi rolüne büründü.
Atatürk portesi ile videolar çeken Kılıçdaroğlu daha sonra mülteci provokasyonunu körükleyen Ümit Özdağ ile masaya oturdu.
Özdağ'a da üniter yapı sözü veren Kılıçdaroğlu'nun tüm tuşları bastığı görüldü.
Kılıçdaroğlu milliyetçi pozu verse de terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP Kılıçdaroğlu'na destek açıklayarak Kılıçdaroğlu'nun maskesini bir kez daha düşürdü.
HDPKK'LI SELAHATTİN DEMİRTAŞ KILIÇDAROĞLU İÇİN OY İSTEDİ
PKK, Kandil'deki terör elebaşlarından medyasına kadar Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruken HDPKK'nın tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da Kılıçdaroğlu için oy dilendi.
KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN NEFES ALALIM
Karamsarlık pompalayarn Demirtaş demokrasinin ve ülkenin son seçimi olabileceğini savunarak tehdide girişti.
Selahattin Demirtaş, "Yarın dünyanın sonu değil ama demokrasinin de ekonominin de sonu olabilir. Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir. Türkiye'ye barış ve refah sözü veriyoruz; kardeş eli uzatıyoruz. Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim. Kılıçdaroğlu'a oy verin, Türkiye nefes alsın." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek istedi.