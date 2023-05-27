HDPKK'lı Selahattin Demirtaş ikinci tur öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi!

Demirtaş, "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi. Başka çaremiz yok, başaracağız." ifadeleriyle muhalefete çağrı yapmıştı.

PERVİN BULDAN İTİRAF ETTİ: KILIÇDAROĞLU SÖZ VERDİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu HDP ile pazarlık yapmadım dese de HDPKK'lı Pervin Buldan pazarlığı itiraf etti. Buldan, "Biz Ümit Özdağ'ın ne dediğine bakmıyoruz. Ümit Özdağ'ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu'nun topluma vermiş olduğu sözlerdir." ifadelerini kullandı.

Yine HDP'li Cengiz Çandar da, "özyönetim" taleplerinin olduğunu dillendirerek, "Kemal Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşmesinde mutabık kaldı" itirafını yapmıştı.