Gündemi sarsacak iddia: FETÖ elebaşı Gülen’in mektupçusu Akşener’di

"BAŞLADI AĞLAMAYA"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Akşener sizinle görüşmek istiyor dedim. Bana 'Bırak o kadını sayın Dinç' dedi. İndim aşağıya, Tansu Hanım seninle görüşmek istemiyor dedim. Başladı ağlamaya. Koltuğunun altında da mavi bir dosya var. Dedim 'dosyayı ver.' 'Veremem' dedi. 'Niye veremiyorsun, ne var içinde' dedim. Sonra 'Hocaefendinden mektup getirdim' dedi."

LİSTELERDE FETÖ KRİZİ

İYİ Parti'nin milletvekili listelerinde yer alan FETÖ iltisaklı isimler dikkat çekiyor. Bu isimlere sadece kamuoyu değil parti içinden de çok sert eleştiriler yöneltildi.