Aytun Çıray'dan bombardıman! "FETÖ'cüleri devlete doldurdu" dedi, İdris Naim Şahin üzerinden İYİ salladı

Aytun Çıray, bugün İYİ Parti 'nin Genel Başkanı Meral Akşener'e FETÖ'ye yakın isimlerin aday yapılması nedeniyle eleştiri yağmurunda bulundu.

Çıray, bir dönem FETÖ'nün sözcülüğünü üstlenen ve Saadet Partisi Ordu Belediye Başkanı adayı olarak girdiği 2019 yerel seçimlerinde memleketinde büyük bir hezimet yaşayan İdris Naim Şahin'in bu kez de İYİ Parti Ordu 1. Sıra milletvekili adayı yapılmasına çok sert tepki gösterdi.

KİMİ ATADIYSA FETÖ'CÜDÜR

"Yaşasın Atatür" diyerek tweet dizisine başlayan Çıray, "15 Temmuz hain kalkışması olmuştu. Özel Kuvvetler bombalanmıştı. TSK, Polis ve Adalet Teşkilâtı'ndaki FETÖ elemanlarının temizlenmesi gerekiyordu. Sayın Süleyman Soylu yeni İçişleri Bakanı. Ben de "FETÖ'yü Araştırma Komisyonu" üyesiydim.