Aytun Çıray'dan bombardıman! "FETÖ'cüleri devlete doldurdu" dedi, İdris Naim Şahin üzerinden İYİ salladı

7'li koalisyonda başlayan liste krizinin ardından peş peşe istifaların geldiği İYİ Parti'de, sular durulmak bilmiyor. Milletvekiliiği adaylığından çekildiğini duyuran Aytun Çıray, partisinin oylarının baraj altına düştüğünü söylemişti. Aday listesi üzerinden Meral Akşener'e yüklenen Çıray, İdris Naim Şahin'in adaylığını öğrendiğinde şoke olduğunu belirtti.
HEDEFİNDE İDRİS NAİM ŞAHİN VAR
Çıray önceki gün attığı tweetlerle adeta Genel Başkan Meral Akşener'in kucağına bir kriz daha bırakıp kenara çekilmişti. Önce "Yine başa mı döndük?" tweeti atan ardından da adaylıktan çekildiğini, partisinin baraj altına düştüğünü belirtmişti. Aytun Çıray'ı başka partililer de istifalarla takip etti.
Aytun Çıray, bugün İYİ Parti 'nin Genel Başkanı Meral Akşener'e FETÖ'ye yakın isimlerin aday yapılması nedeniyle eleştiri yağmurunda bulundu.
Çıray, bir dönem FETÖ'nün sözcülüğünü üstlenen ve Saadet Partisi Ordu Belediye Başkanı adayı olarak girdiği 2019 yerel seçimlerinde memleketinde büyük bir hezimet yaşayan İdris Naim Şahin'in bu kez de İYİ Parti Ordu 1. Sıra milletvekili adayı yapılmasına çok sert tepki gösterdi.
KİMİ ATADIYSA FETÖ'CÜDÜR
"Yaşasın Atatür" diyerek tweet dizisine başlayan Çıray, "15 Temmuz hain kalkışması olmuştu. Özel Kuvvetler bombalanmıştı. TSK, Polis ve Adalet Teşkilâtı'ndaki FETÖ elemanlarının temizlenmesi gerekiyordu. Sayın Süleyman Soylu yeni İçişleri Bakanı. Ben de "FETÖ'yü Araştırma Komisyonu" üyesiydim.
Komisyon için ünlü ve deneyimli emekli edilmiş emniyet müdürlerimiz, generallerimize danışıyordum. "Emniyet'teki FETÖ'cüler nasıl temizlenir?" diye sordum. "İdris Naim Şahin kimleri vali, müdür, bürokrat olarak atadıysa tamamını görevden almakla başlanmalı" dediler" şeklinde ifade etti.