Küresel çeteye diz çöktüren irade: 'Büyük İstanbul Mitingi' yüzlerini düşürdü

AK Parti seçimler öncesi en büyük buluşmasını İstanbul'da gerçekleştirdi. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Büyük İstanbul Mitingi için hareketlilik başladı. Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi buluşmaya yüz binlerce vatandaş akın etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne sığmayan 2 milyona yakın vatandaşa Büyük İstanbul Mitingi'nde hitap etti.
"BU VATANI BÖLDÜRTMEYECEĞİZ"
Başkan Erdoğan, mitingin ilk bölümünde terör örgütleriyle kol kola yürüyen Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, Bu terör örgütleriyle beraber gezen Kılıçdaroğlu'na bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Atatürk Havalimanı'na şimdi de Teknofest'i gömmek istiyorlar. Gömdürmeyeceğiz değil mi? İHA'ları SİHA'ları, AKINCI'lara sahip çıkacak ülkemizi ayağa kaldıracağız. 15 Temmuz'da gece buraya indik. Bay bay Kemal tankların arasından FETÖ'cüler tarafından kaçırılarak Bakırköy belediye başkanının evine gitti, orada kahvesini yudumladı. Ona ihtiyacımız yoktu, on binler buradaydı." ifdelerini kullandı.