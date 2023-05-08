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    • 08.05.2023 08:17
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    • 08.05.2023 08:30
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    Küresel çeteye diz çöktüren irade: 'Büyük İstanbul Mitingi' yüzlerini düşürdü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 'Büyük İstanbul Mitingi'nde 2 milyona yakın vatandaşa hitap etti. Coşkunun bir an azalmadığı mitingde, Başkan Erdoğan'ın yeni müjdeleri heyecanı üst noktaya taşıdı. Ulusal ve uluslararası basının kalabalık olarak takip ettiği mitingde gövde gösterisi, manşetlere yansıdı. The Ecomonist'in başlattığı ve Foreign Policy, Der Spiegel gibi kuruluşların katıldığı küresel saldırı adeta boşa çıkarıldı. BBC ve CNN gibi kuruluşlar mahşeri kalabalık nedeniyle uğradıkları hayal kırıklığını okuyucularıyla paylaştı.

    takvim.com.tr
    Küresel çeteye diz çöktüren irade

    AK Parti seçimler öncesi en büyük buluşmasını İstanbul'da gerçekleştirdi. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Büyük İstanbul Mitingi için hareketlilik başladı. Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi buluşmaya yüz binlerce vatandaş akın etti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne sığmayan 2 milyona yakın vatandaşa Büyük İstanbul Mitingi'nde hitap etti.

    Başkan Erdoğan'ın konuşması dünya basınında manşetleri süsledi. İngiliz BBC ve Amerikan CNN yaşadığı hayal kırıklığını haberlerine taşıdı.

    "BU VATANI BÖLDÜRTMEYECEĞİZ"
    Başkan Erdoğan, mitingin ilk bölümünde terör örgütleriyle kol kola yürüyen Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, Bu terör örgütleriyle beraber gezen Kılıçdaroğlu'na bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Atatürk Havalimanı'na şimdi de Teknofest'i gömmek istiyorlar. Gömdürmeyeceğiz değil mi? İHA'ları SİHA'ları, AKINCI'lara sahip çıkacak ülkemizi ayağa kaldıracağız. 15 Temmuz'da gece buraya indik. Bay bay Kemal tankların arasından FETÖ'cüler tarafından kaçırılarak Bakırköy belediye başkanının evine gitti, orada kahvesini yudumladı. Ona ihtiyacımız yoktu, on binler buradaydı." ifdelerini kullandı.

        "İSTANBUL 'EVET' DERSE BU İŞ BİTER"
        Erdoğan, "15 Temmuz destanından rahatsızlık duyanlar buradan her geçtiğinde aynı hezimeti yaşıyorlar. Onların bu kabuslarını hiç bitirmeyeceğiz. İstanbul 'evet' derse bu iş biter, İstanbul 'Birilerini emekli edeceğiz' derse bu iş biter. Ben size güveniyorum. Eğer siz 'Tamam' derseniz bu iş bitmiştir. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle beraber kuracağız." dedi.

        BALKON KONUŞMASI İSTANBUL'DA
        Başkan Erdoğan, seçim zaferlerinden sonra adeta bir değişilmez haline gelen balkon konuşmasını İstanbul'da yapacağını belirterek, "14 Mayıs'ta mesele, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk asrındaki kazanımlarına sahip çıkmak, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme meselesidir. Bay Bay Kemal'e benim milletim haftaya 'Haydi' diyecek. Biz milliyiz,biz vatanseveriz. İnşallah balkon konuşmamızı da İstanbullularla birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

        KÜRESEL ÇETEYE MEYDAN OKUDU
        Küresel çeteye de mesaj gönderen Erdoğan, "Batı'nın gazeteleri, dergileri şimdi burayı izliyor, 'Acaba Atatürk havalimanında ne oluyor?' diye soruyor. Buradan cevabı siz vereceksiniz. Öyle bir ses verin ki bu mübarek ülkenin üzerinde karanlık hesaplar yapanların yüzü düşsün." ifadesini kullandı.

            MİLLİ İRADE DİZ ÇÖKTÜRDÜ
            Başkan Erdoğan, mitinge katılan vatandaşların resmi rakamını 1 milyon 700 bin kişi olarak açıkladı.

            Tarihi mitingi aktaran İngiltere merkezli BBC, "Bu miting son yıllarda dünyada ki en yüksek katılımlı şovu olabilir" yorumunda bulundu.

            ABD merkezli CNN International ise "21 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon insanı bir meydana toplaması çok ilginç." ifadelerini kullandı.
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                Haberler Haberler Küresel çeteye diz çöktüren irade: 'Büyük İstanbul Mitingi' yüzlerini düşürdü
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